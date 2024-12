Pourquoi les leaders misant sur l’IA prennent une longueur d’avance

L'investissement dans l'IA stimule l'avantage concurrentiel et l'innovation, selon un rapport

Un leadership dédié à l'IA accélère l'efficacité organisationnelle

Les dirigeants d'entreprise considèrent l'IA comme un atout à long terme

L’intelligence artificielle redessine le paysage des affaires, et les entreprises qui misent sur cet investissement devraient récolter des bénéfices durables, selon une nouvelle étude.

Un rapport d’Unisys met en lumière que les entreprises établissant des stratégies d’IA structurées, soutenues par un leadership fort et une vision à long terme, renforcent leur position dans un environnement de plus en plus compétitif.

L’IA est appelée à devenir un élément permanent de la feuille de route stratégique de nombreuses entreprises, 93 % des dirigeants affirmant privilégier son utilisation pour garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Des économies de temps grâce aux responsables IA ?

Par ailleurs, le rapport indique que 89 % des responsables de marques prévoient une augmentation de l’utilisation de l’IA au sein de leur organisation au cours de l’année prochaine. Cet engouement croissant traduit une reconnaissance des capacités de l’IA à favoriser l’efficacité, l’innovation et la différenciation concurrentielle.

La présence de responsables dédiés à l’IA a également prouvé son efficacité. Ainsi, 86 % des entreprises dotées d’un Chief AI Officer déclarent des gains de temps considérables.

De plus, les avantages concurrentiels sont flagrants pour les entreprises qui investissent de manière stratégique dans l’IA. Parmi celles qui intègrent l’IA comme élément central de leur stratégie, 30 % constatent un avantage concurrentiel significatif.

Les dirigeants perçoivent également l’IA comme un atout durable et non une simple tendance. Près de trois quarts des cadres interrogés voient en l’IA une source d’information fiable, beaucoup s’engageant à maintenir son rôle dans les affaires au-delà des projets immédiats.

L’étude révèle également que 60 % des entreprises envisagent de diversifier leurs investissements en IA dans différents projets au cours des prochaines années. Cette approche garantit que l’IA s’intègre dans plusieurs aspects de leurs opérations, au lieu de rester cantonnée à des cas d’usage isolés.

« Alors que les dirigeants cherchent à maximiser le retour sur investissement de l’IA, il est essentiel de comprendre que l’IA est conçue pour résoudre les problèmes — qu’il s’agisse de tâches répétitives ou de défis complexes », explique Brett Barton, Vice-président et Responsable mondial de la pratique IA chez Unisys.

« Cela permet aux organisations de maximiser leur impact, surtout lorsqu’un défi commercial ciblé est identifié. Avec une stratégie, un cas d’usage et un focus adaptés, les entreprises qui déploient l’IA prospéreront. »