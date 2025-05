Les moniteurs portables d'Acer allient portabilité et technologie d'écran tactile

VisionCare d'Acer vise le confort, mais les avantages de la fréquence de rafraîchissement de 100 Hz sont discutables

Les utilisateurs de MacBook Pro risquent de trouver ces moniteurs dépourvus d'optimisation native pour macOS

La nouvelle gamme d’écrans portables d’Acer introduit des fonctionnalités inattendues, notamment sur des modèles comme le PD163QT et le PD243Y E.

Alors que les moniteurs portables misent généralement sur la simplicité et la connectivité de base, ces écrans Full HD (1920x1080) vont plus loin en offrant de larges angles de vision, avec l’objectif de s’adapter à des usages plus polyvalents, notamment en multitâche.

Ces moniteurs peuvent se replier jusqu’à 315°, une articulation pensée pour faciliter le travail collaboratif et les présentations. Le PD163QT intègre en plus une fonction tactile, rare dans cette catégorie.

Configuration double écran avec des moniteurs à écran unique

Bien que présentés comme compatibles avec une configuration double écran, chaque moniteur ne possède qu’une seule dalle. La mention de « deux écrans Full HD » fait référence à l’utilisation conjointe des modèles PD163QT et PD243Y E, et non à un appareil disposant de deux écrans intégrés.

Le PD243Y E propose un taux de rafraîchissement de 100 Hz ainsi qu’une technologie anti-scintillement, dont les bénéfices réels par rapport à un écran 60 Hz classique restent limités pour un usage de bureau. Au mieux, cette fréquence plus élevée peut réduire légèrement la fatigue visuelle lors d’une utilisation prolongée.

Acer inclut également sa technologie VisionCare, destinée à améliorer le confort visuel, ce qui suggère un usage prolongé attendu.

Du côté des utilisateurs Apple, aucun de ces modèles ne semble véritablement optimisé pour macOS. Ils fonctionnent comme écrans externes standards, mais ne seront pas les plus adaptés pour les possesseurs de MacBook Pro attachés aux formats natifs et à la fidélité des couleurs.

Le PM191Q E constitue une autre option portable, avec un design ultra fin et une béquille ajustable. Il prend en charge la Full HD et peut atteindre une fréquence de 100 Hz.

Tous ces écrans sont portables, modulables et compatibles avec un montage mural VESA, mais aucun ne dépasse une définition de 1080p, une limite fréquente dans cette gamme de produits.

En parallèle, Acer a lancé la série ProCreator, destinée aux professionnels de l’image. Cette série comprend des écrans 4K et 6K affichant une précision colorimétrique Delta E<1 et une large couverture du spectre colorimétrique.

Ces modèles haut de gamme incluent également des fonctionnalités tactiles, des outils de gestion multi-fenêtres et des webcams intégrées. Des références comme le PE320QXT ou le PE270XT affichent des caractéristiques proches de celles des moniteurs professionnels premium.

Cette nouvelle gamme est proposée à partir de 399,00 €.