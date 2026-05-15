Le B-52 coûte une fortune, mais les États-Unis veulent encore le garder en vol pendant des décennies

Le remplacement des moteurs doit prolonger nettement la durée de vie du B-52

Les nouveaux turboréacteurs promettent une meilleure efficacité énergétique et moins d’entretien

Les moteurs TF33 vieillissants du B-52 ne sont plus produits depuis les années 1980

L’US Air Force a autorisé Boeing à commencer le remplacement des moteurs Pratt & Whitney vieillissants du B-52 par de nouveaux turboréacteurs Rolls-Royce F130.

Surnommé « BUFF », le bombardier verra son premier exemplaire arriver plus tard cette année dans les installations de Boeing à San Antonio, au Texas, pour y être modifié.

Cette mise à niveau attendue de longue date, connue sous le nom de Commercial Engine Replacement Program, ou CERP, vient de franchir une revue critique de conception initialement prévue en 2023.

Le coût d’un bombardier de la guerre froide maintenu en service pendant un siècle

Estimer le coût total du cycle de vie du programme B-52 représente un chantier colossal, puisqu’il couvre près d’un siècle de service, de 1952 à 2050, avec une flotte qui a atteint jusqu’à 744 appareils.

Ajusté à l’inflation, sur la base de la valeur du dollar en 2050, le coût total du programme est estimé entre 1 300 et 1 500 milliards de dollars. Ce montant comprend le développement et la production initiaux, les opérations et la maintenance historiques menées en continu, ainsi que l’immense programme de modernisation B-52J actuellement en cours.

Le B-52 utilise aujourd’hui des moteurs TF33 qui ne sont plus produits depuis 1985 et dont l’entretien coûte de plus en plus cher.

Les nouveaux moteurs F130 offrent une consommation de carburant nettement plus faible et demandent moins de maintenance, ce qui permettra d’augmenter le rayon d’action du bombardier et de réduire sa dépendance aux ravitailleurs en vol.

La modernisation comprend aussi de nouvelles nacelles bimoteurs et des générateurs modernes, qui augmenteront fortement la capacité électrique de l’appareil.

Après avoir reçu ses nouveaux moteurs et une mise à niveau de son radar, le bombardier passera de la désignation B-52H à celle de B-52J.

Retards, refontes et défi technique autour d’une flotte vieillissante

Le B-52 est entré en service en 1955 et mène des missions sans interruption depuis cette date, y compris lors de frappes récentes contre l’Iran.

L’US Air Force prévoit de maintenir la flotte de B-52 en service jusqu’aux années 2050, ce qui donnerait à l’appareil près d’un siècle complet de carrière opérationnelle.

Cependant, les travaux liés au CERP ont connu plusieurs retards depuis l’attribution du contrat à Rolls-Royce en 2021. Les ingénieurs ont notamment identifié un problème critique de distorsion à l’entrée des moteurs, ce qui a imposé une refonte et des essais supplémentaires en soufflerie.

Le coût total estimé du programme a également augmenté, certains rapports évoquant une hausse de 8 à 9 milliards de dollars.

« Cette revue critique de conception du CERP représente l’aboutissement d’une énorme quantité de travaux d’ingénierie et d’intégration », a déclaré le lieutenant-colonel Tim Cleaver, responsable du programme CERP.

Ces mises à niveau sont considérées comme « cruciales pour maintenir le B-52 Stratofortress comme un atout redoutable dans l’arsenal national de frappe à longue portée jusqu’en 2050 et au-delà ».

Les premiers B-52 remotorisés seront testés sur la base aérienne d’Edwards avant que le feu vert ne soit donné pour les 74 autres appareils de la flotte.

Le B-52 a survécu à tous les autres bombardiers qui ont un jour partagé le ciel avec lui, et ce n’est pas un hasard.

Sa cellule avait été surdimensionnée d’une manière que les ingénieurs des années 1950 ne pouvaient pas encore mesurer pleinement, et aucun autre appareil en préparation ne peut remplir les mêmes missions pour un coût comparable.

Remplacer le B-52 par une nouvelle plateforme conçue spécialement pour les mêmes missions coûterait bien plus cher que de maintenir les anciennes cellules en état de vol.

Reste à savoir si ce pari tiendra lorsque le premier B-52J modifié sortira du hangar dans les années 2030. Seuls les essais en vol permettront d’y répondre.

Via Defense One