Gemini peut-il vraiment détrôner ChatGPT d’ici un an ? La montée en puissance qui change la donne

ChatGPT domine encore largement le marché de l’IA, même si son avance se réduit progressivement

Le rythme de croissance de Gemini dépasse celui de tous les autres grands chatbots d’IA

La progression de Gemini reflète la stratégie d’intégration agressive de Google au sein de son écosystème

Google Gemini aurait dépassé Perplexity pour devenir la deuxième source mondiale de trafic issue des chatbots d’IA.

Les dernières données de Statcounter pour mars 2026 indiquent que, si ChatGPT reste le leader incontesté avec 78,16 %, Gemini représente désormais 8,65 % des redirections mondiales.

Cependant, l’écart entre les deux plateformes s’est réduit de manière constante au cours des douze derniers mois.

La trajectoire de croissance et la dynamique de Gemini

La progression de Gemini a été spectaculaire, sa part de trafic ayant presque quadruplé en moins de douze mois.

ChatGPT est passé de 84,21 % en avril 2025 à 78,16 % en mars 2026, tandis que sur la même période, Gemini est passé de seulement 2,31 % à 8,65 %.

La plateforme a connu une accélération particulièrement marquée depuis décembre 2025, passant de 4,74 % à 7,20 % rien qu’en janvier 2026.

Aodhan Cullen, PDG de Statcounter, souligne que les investissements massifs de Google dans Gemini commencent à porter leurs fruits en matière de génération de trafic vers les sites web. Gemini serait actuellement la plateforme à la croissance la plus rapide parmi les grands chatbots d’IA, avec des visites mensuelles en hausse de plus de 40 % au début de l’année 2026.

ChatGPT connaît un ralentissement progressif à mesure que le marché arrive à maturité et que des concurrents comme Gemini et Claude gagnent du terrain.

Même s’il conserve une domination écrasante, les données suggèrent que le marché des redirections issues de l’IA se structure et se fragmente. Les propriétaires de sites et les spécialistes du marketing numérique doivent désormais optimiser leur présence pour plusieurs chatbots d’IA et non plus pour un seul.

Gemini dispose d’un avantage considérable que les données basées sur les navigateurs de Statcounter ne reflètent pas pleinement.

Alors que ChatGPT fonctionne principalement comme un site web autonome, Google intègre Gemini directement dans Android, Google Search et Google Workspace.

Cette intégration touche plus de 2 milliards de comptes Google, offrant à Gemini un avantage de distribution que ChatGPT ne peut pas facilement égaler.

Même si Gemini ne dépasse pas ChatGPT dans les classements d’utilisation via navigateur cette année, il pourrait le surpasser en nombre total d’interactions IA d’ici la fin 2026.

Prédire une date précise de croisement entre Gemini et ChatGPT dépend entièrement du scénario de croissance qui se concrétisera dans les prochains mois.

Si Gemini maintient une forte progression mensuelle tandis que ChatGPT continue de perdre progressivement des parts de marché, un basculement pourrait intervenir dès la fin 2026 ou le début 2027.

Toutefois, ce scénario suppose que ChatGPT ne stabilise pas sa position grâce à l’écosystème GPT-5 et que la croissance de Gemini ne ralentisse pas vers un rythme plus soutenable.

Une projection plus prudente situerait une parité d’utilisateurs autour de la mi-2027, les deux plateformes atteignant des bases d’utilisateurs comparables.

Cela étant, la véritable question reste de savoir si les mesures centrées sur les navigateurs de Statcounter conservent leur pertinence, sachant que le véritable terrain de jeu de Gemini réside dans son intégration invisible au sein de l’écosystème étendu de Google plutôt que dans un site de chatbot autonome.