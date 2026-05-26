Dell et Equal1 dévoilent un ordinateur quantique inédit à glisser dans un rack standard d’entreprise

Equal1 et Dell présentent RacQ, le premier ordinateur quantique au monde monté en rack pour les entreprises

Il fonctionne depuis une prise murale standard monophasée de 1,6 kW

Le système utilise un cryorefroidisseur intégré en cycle fermé, ce qui supprime le besoin d’une plomberie cryogénique externe

Equal1 et Dell se sont associés pour lancer ce qu’ils présentent comme « le premier ordinateur quantique-classique hybride à spin de silicium déployable au monde », conçu spécifiquement pour s’intégrer au format existant des centres de données.

Annoncé lors du Dell Technologies World 2026, ce nouveau prototype prendra place dans un rack standard de centre de données de 19 pouces. Cela signifie que les infrastructures existantes n’auraient pas besoin d’être modernisées pour accueillir de futurs déploiements.

Même s’il ne s’agit pas encore d’un produit prêt à être commercialisé, Equal1 présente cette annonce comme une avancée majeure. Selon l’entreprise, les ordinateurs quantiques pourraient ainsi devenir adaptés aux déploiements en entreprise, au-delà des limites actuelles des laboratoires de recherche.

Un ordinateur quantique capable de s’intégrer là où se trouvent déjà les ordinateurs classiques

L’ensemble de la solution est conçu pour s’adapter aux infrastructures déjà en place dans les entreprises, avec les racks qu’elles possèdent déjà, une alimentation standard et une architecture réseau conventionnelle. Par exemple, RacQ d’Equal1 peut se brancher sur une prise murale standard monophasée de 1,6 kW et fonctionner sans plomberie cryogénique externe.

L’entreprise affirme que cette consommation électrique de 1 600 W correspond à peu près à celle d’un serveur de calcul classique haut de gamme ou d’un système d’entreprise fortement équipé en GPU.

Le système utilise aussi un cryorefroidisseur intégré en cycle fermé, conçu pour maintenir une température interne de fonctionnement de 0,3 kelvin (-459 degrés Fahrenheit). Le type de réfrigérateur à dilution requis par les ordinateurs quantiques actuels ne serait donc pas nécessaire.

RacQ repose sur UnityQ, un système quantique sur puce qui utilise des procédés standards de fabrication de semi-conducteurs. Cela signifie que le passage à une production à plus grande échelle pourrait ne pas représenter un défi aussi important.

Dell se voit comme un partenaire pour les futurs déploiements quantiques

Concernant le rôle de Dell dans cette équation, RacQ s’intègre dans un rack Dell VR3300 42U standard et pèse environ 400 kg.

« Nous plaçons le quantique directement dans le rack afin que les clients puissent l’installer, le brancher et commencer à exécuter des charges de travail hybrides quantiques-classiques en quelques jours, avec l’infrastructure qu’ils possèdent déjà », a écrit le PDG Jason Lynch.

Sur place, au Dell Technologies World, le prototype expérimental associe un ordinateur quantique au silicium à un serveur Dell PowerEdge R770, un environnement réseau PowerSwitch et le Quantum Intelligent Orchestrator de Dell.

Avec ce nouveau projet encore en développement, le modèle d’Equal1 positionne clairement RacQ comme un coprocesseur destiné à des charges de travail spécifiques. Les systèmes classiques resteront pertinents, mais les systèmes quantiques pourront prendre en charge des tâches de calcul ciblées. Le principe rappelle essentiellement la manière dont les GPU ont accéléré les charges de travail liées à l’IA, sans remplacer totalement les CPU.

« Les charges de travail classiques et quantiques fonctionnent comme un seul système », a écrit l’entreprise dans un communiqué.

Ce partenariat n’a rien de vraiment surprenant, puisque Dell définit son rôle dans l’informatique quantique comme celui d’une couche d’infrastructure et d’un partenaire d’intégration système pour les futurs environnements de calcul hybrides.

« Nous travaillons activement pour que les technologies quantiques puissent s’intégrer sans friction dans les écosystèmes informatiques existants », a déclaré Burns Healy, responsable de l’infrastructure quantique chez Dell, lors du CES 2026.