Accélérer l'IA : Nvidia, AMD et TSMC misent sur une startup qui pourrait changer la donne

Ayar Labs, dont la valeur est estimée à 1 milliard de dollars, est à la pointe de la photonique du silicium

L'entreprise a levé des fonds auprès d'une multitude d'investisseurs, dont Intel et Global Foundries

Elle affirme que le cuivre a presque atteint ses limites physiques pour l'interconnexion des puces, et veut maintenant voir ce qui se passera ensuite

L’expansion rapide de l’IA a engendré des défis sans précédent dans la gestion des flux de données au sein des infrastructures dédiées, en particulier pour les interconnexions en cuivre traditionnelles. Ces dernières, autrefois suffisantes pour les transferts de données, peinent désormais à répondre aux exigences des modèles d’IA de plus en plus complexes.

Ce goulet d’étranglement entraîne des inefficacités en matière de performance de calcul, de consommation d’énergie et d’évolutivité globale. La résolution de ces problèmes s’avère essentielle, alors que l’adoption de l’IA continue de croître dans divers secteurs, nécessitant une solution plus efficace pour gérer les flux massifs de données indispensables à l’entraînement et à l’inférence des modèles d’IA.

Ayar Labs, une startup spécialisée dans les technologies d’interconnexions optiques fondée en 2015, s’attaque à ce défi. L’entreprise a récemment annoncé la finalisation d’un tour de financement de série D de 155 millions de dollars, avec des investissements de AMD Ventures, Intel Capital et Nvidia. Ce financement porte le total des fonds levés à 370 millions de dollars et propulse la valorisation de la société au-delà du milliard de dollars.

Ayar Labs en quête d'un rôle central

Ces fonds visent à accélérer la production à grande échelle des interconnexions optiques intégrées d’Ayar Labs, une technologie conçue pour remplacer les I/O électriques traditionnels et surmonter les limites des connexions en cuivre et des optiques enfichables.

La technologie I/O optique d’Ayar Labs élimine les goulets d’étranglement traditionnels en permettant le transfert de données à des vitesses adaptées aux charges de travail IA de grande ampleur. En réduisant la latence, la consommation d’énergie et les coûts opérationnels, cette innovation contribue à optimiser les infrastructures IA, les rendant plus performantes et économiques.

« Les principaux fournisseurs de GPU – AMD et Nvidia – ainsi que les fondeurs de semi-conducteurs – GlobalFoundries, Intel Foundry et TSMC – sans oublier le soutien d’Advent, Light Street et d’autres investisseurs, soulignent le potentiel de notre technologie I/O optique pour redéfinir l’avenir des infrastructures IA », a déclaré Mark Wade, PDG et cofondateur d’Ayar Labs.

Avec une projection d’investissements dépassant les 1 000 milliards de dollars dans les infrastructures IA au cours des dix prochaines années, Ayar Labs espère jouer un rôle clé dans leur évolution. L’entreprise affirme avoir livré à ce jour environ 15 000 unités de son système de transport optique TeraPHY et de sa source laser SuperNova à des clients sélectionnés. Elle prévoit que ce chiffre atteindra plus de 100 millions d’unités annuellement d’ici 2028. Ce nouveau financement permettra d’étendre ses capacités de production et d’intensifier ses relations avec les clients, selon l’entreprise.

Tout semble sourire à Ayar Labs pour le moment. Cependant, comme le souligne TheNextPlatform, « il est tentant de penser que les investissements de Nvidia, AMD et Intel laissent présager que ces entreprises envisagent d’intégrer les technologies TeraPHY et SuperNova à leurs moteurs de calcul. Cela pourrait être le cas, mais il est tout aussi vrai qu’en investissant, ces sociétés peuvent obtenir un aperçu privilégié des activités d’Ayar Labs et se placer en première position si elles choisissent d’adopter cette technologie. Nous savons que Hewlett Packard Enterprise a investi stratégiquement dans Ayar Labs et signé un accord de collaboration en février 2022 pour intégrer la photonique sur silicium à son interconnexion “Rosetta” Slingshot. Mais il convient d’éviter toute conclusion hâtive basée uniquement sur ces investissements. »