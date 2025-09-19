Le prochain Xiaomi adopte un second écran et un nom à la sauce iPhone

Les Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max ont été dévoilés en avant-première

Ces smartphones reprennent un nom et un bloc photo inspirés de l’iPhone

Cependant, ils se distinguent aussi par des atouts uniques, comme un écran arrière et un nouveau processeur particulièrement puissant

Xiaomi vient de teaser sa prochaine série de smartphones haut de gamme, et trois éléments notables ressortent déjà – deux très prometteurs, et un plus discutable.

L’aspect discutable concerne le nom, en particulier celui du modèle phare : le Xiaomi 17 Pro Max. Oui, c’est bien son nom officiel. Pour rappel, l’actuel modèle le plus haut de gamme de la marque est le Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi a donc sauté le chiffre 16, très probablement pour aligner sa gamme sur celle de l’iPhone 17. En outre, le constructeur a choisi d’adopter une appellation directement calquée sur celle de l’iPhone 17 Pro Max.

Autre clin d’œil à Apple : le bloc photo du nouveau flagship, révélé dans une vidéo teaser (via Android Authority), semble plus large et plus proche de celui de l’iPhone 17 Pro que sur les générations précédentes.

Le Xiaomi 17 Pro (Image credit: Xiaomi)

Cela dit, Xiaomi semble exploiter ce large module photo de façon plus pertinente qu’Apple, puisqu’il intègre un « Magic Back Screen ».

Il s’agit d’un écran secondaire placé au dos du smartphone, qui peut afficher l’heure, servir de viseur pour les selfies (en utilisant les capteurs photo principaux) ou encore afficher des informations issues d’applications.

Ce n’est pas une première pour Xiaomi : la marque avait déjà tenté l’expérience avec le Mi 11 Ultra, qui comptait alors parmi les téléphones les plus originaux de l’année. Même si cette fonctionnalité avait ensuite disparu, elle fait son grand retour ici, dans une version plus grande et visiblement plus aboutie.

L’ajout de cet écran arrière pourrait s’avérer réellement pratique et permettre aux Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max de se démarquer de leurs concurrents – y compris la série iPhone 17.

Une puissance extrême aussi

Autre nouveauté importante : ces modèles seront les premiers à embarquer le Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition.

Pour détailler, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est le successeur du Snapdragon 8 Elite, déjà présent dans plusieurs des meilleurs smartphones Android de l’année. C’est donc une puce très récente et particulièrement performante. La version Extreme pousse encore plus loin ses capacités, avec notamment un cœur principal cadencé à 4,7 GHz.

Les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max doivent être lancés avant la fin septembre. Reste à savoir si ce lancement concernera d’abord uniquement la Chine ou une sortie mondiale.

Quoi qu’il en soit, grâce à leur écran arrière et à cette puissance accrue, ils pourraient bien compter parmi les smartphones les plus intéressants du marché.