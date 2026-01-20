Un smartphone inconnu du grand public s’apprête à humilier l’iPhone 17 en photo

Le Vivo X300 Ultra pourrait embarquer le plus grand capteur multispectral jamais vu dans l’industrie

Ce capteur permettrait une meilleure précision des couleurs sur les photos

L’appareil pourrait également intégrer un objectif Zeiss de 35 mm couplé à un capteur de 200 MP

À l’heure actuelle, l’iPhone 17 Pro Max domine le classement des meilleurs photophones, grâce à sa capacité à capturer des images réalistes et à filmer en très haute qualité. Mais un concurrent inattendu pourrait bien lui ravir la première place.

Et non, il ne s’agit ni de Samsung, ni de Google, ni même de OnePlus. C’est Vivo qui pourrait bien créer la surprise avec le meilleur photophone de 2026, si l’on en croit les dernières fuites concernant le Vivo X300 Ultra.

D’après le leaker réputé Digital Chat Station (relayé par NotebookCheck), le Vivo X300 Ultra serait équipé du plus grand capteur multispectral du marché. Ce type de capteur améliore la restitution des couleurs, et s’il s’avère être le plus grand jamais intégré à un smartphone, alors le Vivo X300 Ultra pourrait surpasser tous ses concurrents en matière de fidélité colorimétrique.

Le Vivo X300 Ultra pourrait être équipé d'appareils photo plus performants que ceux de l'iPhone 17 Pro Max. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Une multitude de mégapixels et une puissance exceptionnelle

Mais ce n’est pas tout. En réponse à son propre post, Digital Chat Station a également affirmé que ce smartphone serait doté d’un objectif 35 mm conçu par le célèbre fabricant Zeiss, couplé à un capteur Sony LYT-901 de 200 MP.

Dans un message précédent, la même source évoquait aussi un téléobjectif de 200 MP avec une focale de 85 mm, un ultra grand-angle de 50 MP, ainsi qu’une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, la plus performante à ce jour.

Sur le papier, cet ensemble est particulièrement impressionnant. Et contrairement à certains modèles chinois, plusieurs fuites laissent penser que le Vivo X300 Ultra sera bien commercialisé à l’échelle mondiale. Il devrait donc être possible de se le procurer.

Reste à voir ce que vaudra ce modèle en situation réelle, mais avec un lancement prévu pour mars, une première idée pourrait émerger très vite. Cette sortie concernera probablement d’abord le marché chinois, avant une arrivée dans d’autres régions plus tard dans l’année.