Sony dévoile un capteur photo record… que presque aucun smartphone n’utilisera

Sony vient de dévoiler un nouveau capteur photo de 200 MP destiné aux smartphones

Avec un format de 1/1,12 pouce, il s’agirait du plus grand capteur 200 MP jamais intégré à un smartphone

Il devrait équiper en premier lieu des modèles signés Oppo et Vivo

Sony vient de lever le voile sur le capteur photo LYTIA LYT-901 de 200 MP pour smartphones. Avec ses 1/1,12 pouce, il s’agirait du plus grand capteur 200 MP au monde.

Ce terme de "plus grand" reste à confirmer, car le communiqué de presse de Sony ne le mentionne pas. En revanche, le leaker réputé @sondesix l’affirme sur X.

Quoi qu’il en soit, le capteur est massif, et ses caractéristiques incluent des pixels de 0,7 µm, un zoom jusqu’à 4x (via recadrage dans le capteur) et, comme pour de nombreuses nouveautés, une part d’intelligence artificielle intégrée pour accélérer le traitement et améliorer la restitution des détails en photo comme en vidéo.

Sony introduces the new LYTIA LYT-901 image sensor, its first camera sensor with a 200 MP resolution.It is currently the world's largest 200 MP sensor, with a 1/1.12" size.LYT-901 specs:• 0.7 µm pixel size• Quad Quad Bayer Coding (QQBC) + AI learning-based remosaicing•… pic.twitter.com/aWnjRTv3EONovember 27, 2025

Vivo et Oppo pourraient ouvrir le bal

Le capteur semble impressionnant, mais une question centrale demeure : quels smartphones en seront réellement équipés ?

Aucune confirmation officielle n’a été donnée à ce stade, mais @sondesix avance que les modèles Vivo X300 Ultra et Oppo Find X9 Ultra intégreront ce capteur.

Le leaker fiable @UniverseIce évoque également l’arrivée du capteur chez Xiaomi et Honor. Aucun modèle précis n’a été cité, mais il serait réservé aux smartphones haut de gamme. On pourrait donc penser, par exemple, au Xiaomi 17 Pro Max – même si aucune fuite ne mentionne encore explicitement ce capteur sur ce modèle, il ne faut donc rien présumer.

Good News:Sony has officially launched its new 200MP sensor LYTIA 901 featuring a 1/1.12" large format, 0.7 µm pixels, the Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) array, and flagship-grade technologies such as DCG-HDR, Fine 12-bit ADC, and HF-HDR. At the same time, OmniVision has… pic.twitter.com/zD41tTqy9RNovember 27, 2025

Tout porte à croire que les marques chinoises seront les premières à adopter ce nouveau capteur signé Sony. @UniverseIce ajoute par ailleurs que Samsung ne l’utilisera pas, du moins pas dans un avenir proche. Il ne faudrait donc pas s’attendre à le voir apparaître sur les Galaxy S26 Ultra, ni même les Galaxy S27 Ultra.

Du côté d’Apple, peu de chances également de voir ce capteur intégré aux iPhones, la marque semblant privilégier des solutions à plus faible nombre de mégapixels.

Les premières démonstrations concrètes de ce que permet ce capteur pourraient arriver dès le mois de mars, période à laquelle le lancement du Vivo X300 Ultra est attendu – probablement en Chine uniquement dans un premier temps. Ensuite, en avril, l’Oppo Find X9 Ultra pourrait également en être équipé.