Des rumeurs ont circulé autour d’un éventuel abonnement Galaxy AI

Samsung vient de confirmer que de nombreuses fonctionnalités resteront gratuites

Mais l’évolution future de Galaxy AI reste encore incertaine

Ces dernières années, Samsung n’a pas hésité à intégrer de nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle dans ses smartphones et autres appareils. Une incertitude planait toutefois sur le fait que ces outils puissent devenir payants à terme – mais la situation se précise un peu.

Lors de l’événement Galaxy Unpacked de cette semaine, un représentant de Samsung a déclaré à Android Police que les fonctionnalités Galaxy AI « présentes par défaut sur votre téléphone » resteraient toujours gratuites.

Cela inclut notamment Live Translate, Note Assist, Zoom Nightography, Writing Assist, Drawing Assist, Now Brief et Audio Eraser. Une liste complète de tous les outils IA inclus lors de l’achat d’un nouveau smartphone ou d’une tablette Samsung est disponible.

En revanche, il n’est pas encore tout à fait clair quelles fonctions d’IA pourraient ne pas être concernées – actuellement, aucun module Galaxy AI supplémentaire ne semble proposé en dehors des appareils, mais cela pourrait changer à l’avenir.

Le modèle Gemini

Samsung a introduit de nombreuses fonctionnalités d'intelligence artificielle. (Image credit: Samsung)

Il existe, bien sûr, un modèle freemium pour l’assistant Gemini AI, désormais présent sur la plupart des appareils Android, y compris les téléphones et tablettes Samsung. Souscrire à Google AI Pro ou Google AI Ultra permet d’accéder à plus de fonctionnalités et à des modèles d’IA plus performants.

Google AI Pro démarre à 19,99 $ par mois, avec des avantages comme 2 To de stockage cloud Google, mais plusieurs mois sont souvent offerts. L’achat d’un des téléphones Pixel 9 donne droit à un an d’accès gratuit avant que l’abonnement ne devienne payant.

Les tout nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 incluent six mois gratuits, et Google espère clairement qu’une fois cette période terminée, l’utilisateur aura du mal à se passer des fonctionnalités avancées proposées avec l’abonnement.

Samsung a également laissé entendre qu’un abonnement Samsung Health pourrait voir le jour, donnant accès à des fonctions supplémentaires contre un paiement mensuel. Certains outils Galaxy AI supplémentaires pourraient y être intégrés – mais cela reste à confirmer.