Samsung Galaxy Z Fold 7 : aussi fin que le Special Edition tout en supportant le S Pen

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 pourrait être dépourvu de numériseur, ce qui lui permettrait d'être plus fin

Cependant, cela nécessiterait également une refonte du stylet S Pen si ce dernier devait être pris en charge par Samsung

Le téléphone devrait être similaire au Z Fold Special Edition, mais avec une prise en charge supplémentaire du stylet S Pen

Des fuites récentes laissent entendre que le Samsung Galaxy Z Fold 7 pourrait partager de nombreux points communs avec le Samsung Galaxy Z Fold Special Edition de l’année dernière. Parmi eux, des écrans de même taille et un capteur photo principal de 200 MP identique. Mais une nouveauté pourrait bien donner un avantage au Z Fold 7 par rapport à ce modèle précédent.

D’après le leaker @PandaFlashPro (relayé par NotebookCheck), Samsung travaillerait sur un S Pen capable de fonctionner sans numériseur intégré à l’écran. Ce composant est normalement indispensable pour détecter les entrées du stylet, mais sa suppression permettrait d’affiner le design du smartphone.

Ce n’est pas une première : le Galaxy Z Fold Special Edition avait déjà fait l’impasse sur le numériseur, ce qui lui permettait d’afficher une épaisseur de seulement 10,6 mm une fois plié et 4,9 mm une fois déplié, le rendant ainsi nettement plus fin que le Galaxy Z Fold 6. Mais cette suppression avait aussi entraîné l’incompatibilité avec le S Pen.

Designed To Work Without the Digitizer Display. https://t.co/TpggtPczCNFebruary 5, 2025

La combinaison idéale

Si Samsung développe effectivement un nouveau S Pen qui fonctionne sans numériseur, le Galaxy Z Fold 7 pourrait bien réunir le meilleur des deux mondes : un design plus fin (sans toutefois surpasser celui du Z Fold Special Edition, selon cette source) tout en conservant la compatibilité avec le stylet.

Cependant, cette information doit être prise avec prudence. D’une part, la source ne mentionne pas explicitement le Z Fold 7, ce qui laisse la porte ouverte à l’hypothèse d’un S Pen destiné à un autre modèle. D’autre part, l’auteur de cette fuite ne dispose pas encore d’un historique solide en matière de révélations fiables. Cela dit, ce n’est pas la première fois que l’idée d’un Z Fold 7 avec un S Pen remanié et sans numériseur circule, ce qui donne un certain crédit à cette rumeur.

Si toutes ces spéculations se confirment, le Samsung Galaxy Z Fold 7 pourrait bien marquer une avancée significative par rapport au Z Fold 6. Un smartphone plus fin, doté d’écrans plus grands, d’un capteur photo amélioré et d’un processeur plus puissant, le tout sans hausse de prix… Voilà qui serait une belle évolution.

Réponse attendue en juillet, période où le Samsung Galaxy Z Fold 7 et le Samsung Galaxy Z Flip 7 devraient être officiellement dévoilés.

