Samsung Galaxy Z Fold 7 : une silhouette affinée et un S Pen à la sauce Apple

Samsung envisagerait de doter le Galaxy Z Fold 7 d'un stylet S Pen semblable à l'Apple Pencil

Ce stylo serait plus épais que les stylos S actuels, mais permettrait au téléphone lui-même d'être plus fin, en raison de l'absence de numériseur

Cela signifierait également que le stylo doit être rechargé

Samsung pourrait envisager des changements significatifs pour le Galaxy Z Fold 7, tant au niveau de l’appareil lui-même que du S Pen qui l’accompagne.

Selon un rapport d’ET News (relayé par @Jukanlosreve), Samsung envisagerait d’adopter une nouvelle technologie pour le S Pen – une technologie qui ne nécessiterait pas de numériseur.

Actuellement, le Samsung Galaxy Z Fold 6 intègre un numériseur, une couche présente sur l’écran qui détecte les interactions avec un stylet. Sans ce composant, il serait impossible d’utiliser le S Pen actuel sur les smartphones Samsung. C’est d’ailleurs pour cette raison que le S Pen ne fonctionne pas avec l’édition spéciale Galaxy Z Fold destinée au marché sud-coréen : Samsung a retiré le numériseur pour rendre l’appareil plus fin.

Ce rapport indique que Samsung pourrait opter pour une technologie similaire à celle de l’Apple Pencil pour le S Pen du Galaxy Z Fold 7, permettant ainsi son utilisation sans numériseur. L’avantage est évident : le smartphone pourrait être plus fin tout en restant compatible avec un stylet.

Cependant, cette approche présente aussi des inconvénients. Si cette technologie permet de réduire l’épaisseur du téléphone, elle rend le stylet plus volumineux, car c’est le stylet, et non l’écran, qui doit générer le courant électrique nécessaire pour interagir avec l’écran. Cela signifie également que le stylet devra inclure une batterie et nécessitera une recharge.

Techniquement, certains S Pen de Samsung peuvent déjà être rechargés, mais cela est limité à leurs fonctionnalités Bluetooth. Les interactions de base avec l’écran restent possibles même sans charge.

Peser le pour et le contre

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 est un téléphone assez épais (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

D’après ce rapport, Samsung évalue encore si ces compromis sont acceptables et devrait prendre une décision définitive au début de l’année prochaine. Il est donc encore possible que rien ne change concernant la technologie du S Pen.

Si ce nouveau système est adopté, le Galaxy Z Fold 7 pourrait être environ 1,5 mm plus fin qu’il ne l’aurait été avec un numériseur, soit la même réduction d’épaisseur que l’on observe entre le Galaxy Z Fold 6 et l’édition spéciale sud-coréenne.

En reprenant les dimensions de cette édition spéciale, le Galaxy Z Fold 7 pourrait mesurer 10,6 mm d’épaisseur lorsqu’il est plié, et 4,9 mm une fois déplié, bien que d’autres différences puissent également influencer ces mesures.

Cependant, comme ce changement rendrait le stylet plus épais, il est peu probable que Samsung applique cette technologie au Galaxy S26 Ultra prévu pour l’année suivante. Les smartphones Ultra de Samsung disposent d’un emplacement intégré pour le stylet, et cet emplacement devrait alors être agrandi, annulant ainsi tout gain d’épaisseur pour le téléphone.

