Samsung Galaxy S25 : une fuite révèle la finesse de sa version Slim

Plus de détails sur la RAM du Galaxy S25 ont fuité

De nouvelles informations sur le Galaxy S25 Slim sont également apparues

Et nous pourrions connaître à quel point le S25 Slim est fin

Il devient honnêtement difficile de suivre les fuites concernant le Samsung Galaxy S25, avec des rumeurs qui se chevauchent provenant de multiples sources avant le lancement prévu le 22 janvier. De nouveaux détails non confirmés concernant cette série phare ont récemment émergé.

Tout d'abord, le leaker Abhishek Yadav (relayé par Android Authority) indique que le Galaxy S25, le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra proposeront tous une configuration maximale de 12 Go de RAM, avec des options de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To (et 128 Go pour la version la moins chère du Galaxy S25).

Cela constituerait une augmentation par rapport aux 8 Go proposés en entrée de gamme sur le Galaxy S24, mais cela impliquerait qu'il n'y aurait pas de hausse de RAM pour le modèle Ultra. Comme le rappelle notre test du Samsung Galaxy S24 Ultra, celui-ci dispose déjà de 12 Go de RAM.

Compte tenu des nombreuses rumeurs selon lesquelles le Galaxy S25 Ultra atteindrait 16 Go l'année prochaine, ces nouvelles sont quelque peu décevantes. Cependant, une amélioration de la RAM pour les Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus serait la bienvenue.

Un nouveau modèle Slim est également prévu

Galaxy S25 Slim (SM-S937x/DS) :• 6.66" display (like S25+)• 200MP HP5 main camera• 50MP JN5 UW• 50MP JN5 3.5X telephoto• SD 8 Elite• ~4700mAh - 5000mAh🔋Launching in Q2, 2025 - similar to A & FE series launch timeline.December 20, 2024

Ensuite, d'autres détails émergent concernant le supposé Galaxy S25 Slim – un quatrième modèle qui pourrait être lancé plusieurs mois après les autres. Selon @Gadgetsdata (relayé par SamMobile), ce téléphone disposerait d'un écran de 6,66 pouces, identique à celui du Galaxy S25 Plus.

On s'attendrait également à retrouver le même processeur Snapdragon 8 Elite sur ce modèle, tandis que la capacité de la batterie serait située entre 4 700 mAh et 5 000 mAh. En ce qui concerne la caméra arrière, une configuration haut de gamme à trois capteurs, incluant un module de 200 MP + 50 MP + 50 MP avec zoom optique 3,5x, est évoquée.

Ces spécifications photo sont au niveau attendu pour le Galaxy S25 Ultra, ce qui suggère que ce modèle Slim pourrait être un appareil premium à surveiller de près. Des fuites antérieures avaient déjà mis en avant les capacités photographiques impressionnantes de ce modèle.

Enfin, le célèbre leaker Ice Universe (relayé par Notebookcheck) estime que l'épaisseur du Galaxy S25 Slim pourrait être de 6,x mm – un chiffre qui, quel qu’il soit, rendrait ce modèle nettement plus fin que les 7,6 mm du Galaxy S24.