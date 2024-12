Samsung Galaxy S25 : 4 détails qui changent tout d’après les nouvelles fuites

Nous en savons plus sur le Galaxy S25

Des rendus du téléphone et des listes de caractéristiques ont fuité

Un événement de lancement est attendu le 22 janvier

Il devient difficile de suivre toutes les fuites concernant le Samsung Galaxy S25 qui apparaissent en ligne, mais nous faisons de notre mieux - et aujourd'hui, il y a de nouvelles révélations majeures concernant la série de téléphones phares, qui sont rassemblées ci-dessous.

Tout porte à croire que le Galaxy S25, le Galaxy S25 Plus, le Galaxy S25 Ultra et très probablement le Samsung Galaxy S25 Slim seront dévoilés le 22 janvier 2025. De plus, il semble que des lunettes de réalité augmentée et la bague Galaxy Ring 2 seront dévoilées lors du même événement.

Les rendus du téléphone montrent des modules d'appareil photo revus et corrigés

La société Dbrand a mis en ligne une série complète d'habillages de Samsung Galaxy S25 (via 9to5Google), présentant à la fois les habillages que vous pouvez désormais commander pour ces téléphones, et les téléphones eux-mêmes (ou du moins leur dos). Ils correspondent assez bien aux rendus des fuites précédentes.

Rendu de Dbrand (Image credit: Dbrand)

L'un des changements les plus notables par rapport à la série Samsung Galaxy S24 est la présence de bords noirs autour des lentilles de l'appareil photo arrière - un choix esthétique apparemment emprunté au Samsung Galaxy Z Fold 6. Nous pouvons également constater que les bords du Galaxy S25 Ultra seront plus arrondis que sur le modèle actuel.

Le Galaxy S25 devrait embarquer davantage d'intelligence artificielle

Samsung a déjà intégré de nombreuses fonctions d'intelligence artificielle dans ses téléphones actuels, et la série Galaxy S25 ne sera pas différente en ce qui concerne Galaxy AI : traductions en temps réel, aide à la génération de texte, images IA en quelques pressions sur l'écran, et bien d'autres choses encore.

sm8750 - Snapdragon 8 elite.Samsung Galaxy 25 Series. 👋More on-device AI features. Absence of any other (except the mentioned one) Exynos/Mediatek chipset in the list also confirm the rumour that the Galaxy S25 series will come with Snapdragon chips only.#Samsung pic.twitter.com/NaZfevr9QMDecember 26, 2024

Selon l'informateur @AssembleDebug (via Phandroid), la série Samsung Galaxy S25 déplacera davantage de fonctions d'intelligence artificielle vers le système local, en s'appuyant moins sur le cloud - ce qui signifie des réponses plus rapides et une meilleure protection de la vie privée pour les utilisateurs. Cela sera apparemment rendu possible en partie par le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

Voici la liste complète des caractéristiques du Samsung Galaxy S25 Ultra

Le célèbre informateur @heyitsyogesh a publié une liste complète des caractéristiques du Samsung Galaxy S25 Ultra - et bien que nous ayons déjà entendu beaucoup de ces détails dans des rumeurs antérieures, cela nous conforte dans l'idée qu'il s'agit bien des caractéristiques que le modèle le plus cher de la série Galaxy S25 offrira.

Samsung Galaxy S25 Ultra- 6.8" QHD LTPO AMOLED, 120Hz- Qualcomm Snapdragon 8 Elite- 200MP + 50MP (UW) + 50MP + 10MP- 12MP selfie- Upto 16GB / 1TB- OneUI 7, Android 15- 5,000mAh battery, 45W chargingDecember 27, 2024

Le téléphone sera doté d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme le Galaxy S24 Ultra. Il y aura le chipset Snapdragon 8 Elite mentionné plus haut à l'intérieur, ainsi que jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, tandis que la caméra arrière sera prise en charge par un module à quatre lentilles de 200 Mpx+50 Mpx+50 Mpx+10 Mpx.

Nous pourrions avoir un Galaxy S25 Slim ultra-mince

La rumeur veut que nous ayons droit à un modèle Galaxy S25 Slim super fin aux côtés des trois autres téléphones en janvier, et selon une nouvelle fuite de @Jukanlosreve, Samsung va utiliser la technologie ALoP (All Lenses on Prism) pour réduire la taille de la bosse de l'appareil photo et garder le téléphone beau et mince.

Confirmed ✅The S25 Slim features ALoP technology.This allows for a reduction in the thickness of the camera bump, solving the issue of the camera bump appearing protruded.Source: Meritz Securities pic.twitter.com/K3uui083YzDecember 26, 2024

Mais quelle est la finesse de l'appareil ? Une fuite précédente suggère que le nouveau modèle mesurera un peu plus de 6 mm de l'avant à l'arrière, ce qui le rendra nettement plus fin que le Galaxy S24, qui mesure 7,6 mm. Il est probable que Samsung présentera le Galaxy S25 Slim en janvier avec les trois autres téléphones, mais il se peut qu'il ne soit mis en vente que plus tard dans l'année.