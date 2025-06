Les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 se montrent plus fins que jamais sur ces rendus – la sortie approche à grands pas

De nouvelles images du Z Fold 7 et du Z Flip 7 apparaissent

Les téléphones affichent un design plus fin

Le smartphone à tri-fold de Samsung pourrait arriver plus tard

La présentation des Samsung Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 est attendue lors du prochain événement Unpacked, prévu pour le 9 juillet. De nouvelles fuites permettent d’en savoir un peu plus sur le design de ces modèles pliables et sur leur date de sortie probable.

Le célèbre informateur @evleaks (relayé par Notebookcheck) a partagé quelques rendus non officiels supplémentaires, venant s’ajouter aux visuels déjà diffusés autour de ces modèles. Les nouveaux angles proposés méritent l’attention.

Ces perspectives mettent en évidence la finesse attendue des deux appareils. Le Galaxy Z Fold 7, en particulier, s’annonce nettement plus fin que le Galaxy Z Fold 6, commercialisé en juillet 2024.

Les images permettent aussi d’apercevoir les configurations photo. Concernant le Galaxy Z Fold 7, la caméra frontale à perforation est visible sur l’écran principal, alors qu’elle était dissimulée sous la dalle sur le Z Fold 6.

Patience pour le modèle tri-fold

Samsung a déjà donné un aperçu du modèle tri-fold. (Image credit: Future)

Les rendus ne sont pas les seules nouvelles fuites à signaler au sujet de ces appareils. Une autre source réputée, Instant Digital (via Android Headlines), affirme que les Z Fold 7 et Z Flip 7 devraient être disponibles à la vente en août, après leur présentation en juillet.

En revanche, l’attente risque d’être plus longue pour le modèle à trois volets que Samsung a déjà évoqué. Selon la même source, ce téléphone sera lui aussi officiellement annoncé en juillet, mais ne sortirait qu’en octobre.

Ce calendrier concorde avec les précédentes rumeurs évoquant une arrivée plus tardive pour ce modèle, plus complexe à concevoir et à produire que les pliables traditionnels à double écran.

La disponibilité mondiale reste encore floue, mais plusieurs fuites suggèrent que le modèle porterait le nom de Galaxy G Fold. Tout devrait se préciser le mercredi 9 juillet, date à laquelle l’ensemble des annonces seront suivies en direct.