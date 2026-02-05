Les Galaxy S21 sont officiellement abandonnés par Samsung (sauf un rescapé)

Samsung a cessé de prendre en charge la majorité de la gamme Galaxy S21

Cela signifie plus aucune mise à jour de version Android ni correctif de sécurité

En revanche, le Samsung Galaxy S21 FE continue de recevoir des mises à jour

Pour les utilisateurs d’un Samsung Galaxy S21, d’un Samsung Galaxy S21 Plus ou d’un Samsung Galaxy S21 Ultra, le moment est sans doute venu d’envisager un changement, ces modèles ne recevant désormais plus aucune mise à jour logicielle. Cela concerne à la fois les mises à jour de versions d’Android et les correctifs de sécurité.

Sans surprise, Samsung n’a pas communiqué largement sur cette décision, mais ces appareils n’apparaissent plus sur la page dédiée aux mises à jour de sécurité de Samsung, comme l’ont relevé Phandroid et d’autres sources.

L’absence de mises à jour Android signifie que ces smartphones ne bénéficieront plus de nouvelles fonctionnalités ni d’améliorations logicielles. Toutefois, l’arrêt des mises à jour de sécurité constitue un enjeu potentiellement plus préoccupant, car il peut rendre leur utilisation de plus en plus risquée.

À terme, certaines applications cesseront également d’être compatibles. Néanmoins, la plupart des applications ne nécessitent pas les toutes dernières versions d’Android, ce qui laisse penser qu’il faudra encore plusieurs années avant que cela ne devienne un problème majeur.

Une seule exception

Le Samsung Galaxy S21 FE continue d'être mis à jour. (Image credit: Future)

Un modèle de la gamme Samsung Galaxy S21 échappe toutefois à cette situation. Le Samsung Galaxy S21 FE continue de recevoir des mises à jour, même si le rythme est passé de mensuel à trimestriel. Bien qu’il fasse techniquement partie de la série S21, ce modèle est sorti environ un an après les autres appareils de la gamme. Son support devrait donc prendre fin vers le début de l’année 2027, en même temps que celui de la série Samsung Galaxy S22.

Cette information confirme que la gamme Samsung Galaxy S21 a bénéficié d’environ cinq années de support. Ce choix s’explique par le fait que Samsung n’a adopté son engagement de sept années de mises à jour qu’à partir de 2024, les modèles plus anciens n’étant pas inclus dans cette promesse. Les smartphones haut de gamme plus récents de Samsung devraient donc profiter d’une période de support plus longue que celle de ces appareils.

Pour celles et ceux qui envisagent désormais un remplacement, les guides des meilleurs smartphones et des meilleurs téléphones Android constituent un bon point de départ.