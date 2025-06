Le Samsung Galaxy Z Fold 7 aurait un écran de même taille que celui du Galaxy Z Fold Special Edition

Combiné à des bordures plus fines, cela permettrait d’atteindre une surface d’affichage proche de 8,2 pouces

La même source affirme également qu’il n’y aura pas de Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 est depuis longtemps au cœur de rumeurs évoquant un écran plus grand que celui du Galaxy Z Fold 6, qui mesure 7,6 pouces. Mais les fuites ne s’accordaient pas sur sa taille exacte, oscillant entre 8 pouces et 8,2 pouces. La situation semble aujourd’hui plus claire.

D’après le leaker @PandaFlashPro, relayé par Phandroid, le Galaxy Z Fold 7 serait doté du même écran que le Galaxy Z Fold Special Edition – un écran de 8 pouces. Mais grâce à des bordures plus fines, la surface d’affichage atteindrait quasiment 8,2 pouces.

Cela expliquerait pourquoi certaines fuites parlaient de 8 pouces tandis que d’autres mentionnaient 8,2. Si cette information s’avère exacte, l’expérience utilisateur correspondrait bien à un écran de 8,2 pouces – avec des bordures particulièrement discrètes.

Finally it’s Confirmed Now! Galaxy Z Fold 7 Display is the same size as Z Fold 6 Special Edition 8", with slightly less Bezels, resulting nearly 8.2” Display.June 4, 2025

Même si cette information reste à prendre avec précaution – la source étant moins établie que d’autres – elle semble crédible. D’autant que des rumeurs précédentes évoquaient déjà des bordures réduites à 1 mm, contre 1,9 mm sur le Galaxy Z Fold 6.

Il reste toutefois incertain que le Galaxy Z Fold 7 utilise exactement la même dalle que celle du modèle Special Edition. Il pourrait simplement reprendre les mêmes dimensions. Dans le cas d’un écran identique, on pourrait également s’attendre à une résolution de 1968 x 2184.

Ultra dans les faits, même sans l’étiquette

L’agrandissement de l’écran et la réduction des bordures ne seraient pas les seules évolutions attendues. D’après de précédentes fuites, on pourrait aussi retrouver un capteur photo de 200 MP, une puce Snapdragon 8 Elite, un écran externe plus grand, une pliure moins visible, et un format plus fin.

En combinant tous ces éléments, le Galaxy Z Fold 7 s’approcherait clairement d’un modèle « Ultra ». Il se pourrait donc que le récent indice laissé par Samsung au sujet d’un Z Fold 7 Ultra fasse en réalité référence à la version standard. Dans une réponse à son propre message, @PandaFlashPro précise d’ailleurs : « Pas d’Ultra – seulement le Galaxy Z Fold 7 ».

Le mystère devrait se lever très prochainement, puisque le lancement du Galaxy Z Fold 7 est attendu pour juillet, aux côtés du Galaxy Z Flip 7.