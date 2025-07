Le Samsung Galaxy Z Flip 7 se dévoile dans une vidéo exclusive avant sa sortie

Une vidéo de prise en main du Galaxy Z Flip 7 est brièvement apparue en ligne

Elle dévoilait l’écran externe élargi de ce modèle

Le Z Flip 7 et le Z Fold 7 devraient être lancés ce mercredi

Les fuites concernant les Samsung Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 se sont multipliées à l’approche de leur lancement officiel, prévu ce mercredi 9 juillet. Ce week-end, une vidéo de prise en main du Z Flip 7 a fait surface.

Publiée par Mincu Andrei sur X, la vidéo n’est restée en ligne que peu de temps, mais quelques captures ont été conservées par le site SamMobile. Si les images sont authentiques, il s’agirait de la première apparition d’un Galaxy Z Flip 7 pleinement fonctionnel.

La principale nouveauté visible concerne l’écran de couverture. D’après les rumeurs, ce dernier s’élargirait pour entourer les modules photo, ce que confirment visiblement les images ayant fuité.

L’espace supplémentaire de cet écran secondaire — qui passerait de 3,4 à 4,1 pouces par rapport au Galaxy Z Flip 6 — servirait principalement à afficher l’heure et la date, selon les éléments visibles.

Plus fin et plus rapide

Le Z Flip 6 (à gauche) et le Z Fold 6 (à droite) (Image credit: Samsung)

Durant le court laps de temps où la vidéo était accessible, d’autres changements présumés du Galaxy Z Flip 7 ont également pu être observés. L’écran principal passerait de 6,7 à 6,9 pouces, et l’appareil semblerait également plus fin.

Des rendus non officiels du Galaxy Z Flip 7 et du Galaxy Z Fold 7 avaient déjà laissé entrevoir une réduction de l’épaisseur sur les deux modèles, et cela semble se confirmer.

En dehors de cela, peu de nouveautés majeures seraient à prévoir sur le Galaxy Z Flip 7. Le processeur pourrait être légèrement plus rapide, mais les capteurs photo resteraient similaires à ceux de la génération actuelle. Une batterie plus grande pourrait toutefois faire son apparition.

Les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 seront officiellement présentés ce mercredi 9 juillet. Lors de cet événement, de nouveaux objets connectés sont également attendus, dont la Samsung Galaxy Watch 8.