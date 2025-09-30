Galaxy Z Tri-Fold : vers une interface inédite et un zoom plus puissant

D’autres fuites concernant le Samsung Galaxy Z Tri-fold ont fait surface

Les visuels montrent des fonctions de multitâche ainsi qu’un zoom numérique allant jusqu’à 100x

Le téléphone devrait être lancé d’ici la fin de l’année

L’attente autour du smartphone à trois volets de Samsung dure depuis sa première présentation en janvier. Et alors que sa sortie semble désormais imminente, de nouvelles fuites révèlent à quoi s’attendre pour ce modèle haut de gamme.

De nouveaux visuels partagés par le leaker @TechHighest — déjà à l’origine de précédentes images du téléphone — donnent un aperçu plus précis de la gestion du multitâche via l’interface embarquée.

Certaines applications pourraient ainsi s’afficher sous forme de fenêtres flottantes superposées, tandis que la transition entre l’écran principal et l’écran de couverture semble particulièrement fluide. Il serait possible de continuer à utiliser les mêmes applications en ouvrant et refermant l’appareil.

La présence de deux charnières, au lieu d’une seule, rend cette fluidité d’autant plus impressionnante. Les animations montrent un appareil à pliage interne avec deux écrans, ce qui correspond aux rumeurs précédentes.

Mises à jour de la caméra

L’un des visuels les plus inattendus évoque un zoom numérique atteignant les 100x, ce qui placerait l’appareil dans la même catégorie que le Samsung Galaxy S25 Ultra — peut-être même avec le même capteur principal de 200 mégapixels à l’arrière.

Jusqu’à présent, les appareils photo des smartphones pliables de Samsung — y compris celui du Galaxy Z Fold 7 — se sont montrés plutôt décevants. Ce nouveau modèle pourrait donc marquer une nette progression en matière de photo et de vidéo.

D’autres animations dévoilent également comment les fonctionnalités Samsung DeX et Galaxy AI seraient intégrées au tri-fold à venir. Si l’on en croit les dépôts de marque déposés par Samsung, l’appareil pourrait porter le nom de Galaxy Z Tri-fold.

Quant à sa sortie, certaines rumeurs évoquent un événement de lancement dès la semaine prochaine. Toutefois, la commercialisation pourrait ne pas être immédiate — et même alors, elle pourrait être limitée à la Chine et à la Corée du Sud.