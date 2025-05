Samsung Galaxy Z Fold 7 et pliables tri-fold : une révolution en titane attendue

Le Galaxy Z Fold 7 et le modèle tri-pliable pourraient passer au titane

Les deux modèles pliables pourraient être lancés en même temps

Cela devrait donner des téléphones plus légers et plus résistants

Selon les dernières rumeurs en provenance de la chaîne d'approvisionnement, le Galaxy Z Fold 7 et un nouveau téléphone tri-fold de Samsung pourraient être dévoilés en juillet, tous deux équipés d’une plaque arrière en titane reliant la charnière aux panneaux d’affichage.

L’information provient de The Elec (relayée par SamMobile) et laisse entendre que les deux modèles bénéficieraient ainsi d’un poids réduit et d’une solidité accrue. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 6 lancé en juillet 2024 reposait sur une plaque en fibre de carbone, tandis que le Galaxy Z Fold Special Edition (octobre 2024) utilisait déjà du titane.

Une tendance de fond s’est dessinée ces dernières années : on retrouve de plus en plus de titane dans les smartphones, comme c’est le cas sur le Galaxy S25 Ultra. Ce dernier l’intègre dans son châssis – et non dans sa plaque arrière, puisqu’il ne possède pas de charnière.

Ce matériau présente de nombreux atouts, notamment en matière de légèreté et de robustesse. Il reste cependant plus difficile à travailler et plus coûteux que les alternatives classiques, ce qui pourrait se refléter dans le prix final des futurs modèles pliables de Samsung.

De plus en plus mince

Le titane a déjà été utilisé pour le Galaxy Z Fold Special Edition. (Image credit: Samsung)

Autre détail révélé par The Elec : Samsung envisagerait de retirer le numériseur intégré à l’écran du Galaxy Z Fold 7, une pièce qui permet d'utiliser le stylet S Pen. Cette décision ouvrirait la voie à un design encore plus fin que les générations précédentes.

Les smartphones ultra-fins ont actuellement le vent en poupe : le Galaxy S25 Edge vient tout juste d’être présenté, l’iPhone 17 Air est attendu chez Apple d’ici la fin de l’année, et l’Oppo Find N5 s’est récemment distingué comme le pliable le plus fin du marché. Samsung semble clairement vouloir suivre cette dynamique.

Les fuites et rumeurs s’accumulent déjà autour de ces nouveaux modèles. Le tri-pliable – qui pourrait prendre le nom de Galaxy G Fold – partagerait les mêmes charnières et haut-parleurs que le Galaxy Z Fold 7.

Il est également possible que ces deux modèles soient annoncés en même temps que le Galaxy Z Flip 7, très probablement au cours du mois de juillet. Toutefois, le modèle tri-pliable pourrait ne pas être commercialisé immédiatement, contrairement aux deux autres.

