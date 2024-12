Galaxy S25 Ultra : une fuite d'étui donne un aperçu du design final

Une fuite d'image d'un étui Spigen pour le Samsung Galaxy S25 Ultra correspond aux fuites précédentes

Spigen étant une grande marque, il y a de fortes chances que les détails soient exacts

Nous avons également entendu à nouveau que tous les modèles du Galaxy S25 pourraient avoir au moins 12 Go de mémoire vive

De nombreuses fuites d'images ont déjà montré à quoi pourrait ressembler le Samsung Galaxy S25 Ultra, mais aujourd'hui, nous avons vu la plus crédible à ce jour, car elle provient d'un grand fabricant d'étuis.

Le leaker @Jukanlosreve a partagé une image d'un étui Spigen pour le Samsung Galaxy S25 Ultra. Spigen étant une grande marque, il est probable que Samsung ait partagé les détails du design avec la société afin qu'elle puisse préparer les étuis avant le lancement du téléphone.

Le design en question correspond à ce que nous avons déjà vu : il y a un appareil photo à quatre lentilles disposé de la même manière que sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, et des coins légèrement plus arrondis que sur le modèle actuel. Il n'y a donc pas vraiment de nouveauté, d'autant plus que nous ne voyons que la forme du dos du téléphone, mais c'est une preuve supplémentaire que les fuites que nous avons vues précédemment sont correctes.

(Image credit: @Jukanlosreve)

Bien sûr, Spigen étant une grande marque, il est possible que cette image ait été truquée, mais elle semble authentique, et @Jukanlosreve a de bons antécédents en matière de fuites, il est donc peu probable qu'il partage cette image s'il ne pense pas qu'il s'agit d'une vraie affaire.

Plus de mémoire vive que jamais

Dans d'autres nouvelles concernant le Samsung Galaxy S25, le leaker @yabhishekhd (via Android Police) a affirmé que le Samsung Galaxy S25 et le Samsung Galaxy S25 Plus seront livrés avec 12 Go de mémoire vive, même dans leurs versions de base. Cela signifie que contrairement à la série S24 - où le Samsung Galaxy S24 standard avait 8 Go de RAM - il n'y aura pas de modèles 8 Go dans la gamme Samsung Galaxy S25.

Il ne s'agit pas d'une nouvelle affirmation, puisqu'une autre source avait déjà dit que 12 Go serait la quantité de RAM de départ pour la gamme Galaxy S25, mais le fait d'entendre cette information de plusieurs sources suggère qu'elle est probablement exacte.

Nous découvrirons probablement avec certitude la quantité de mémoire vive de ces téléphones le 22 janvier, car d'après les nombreuses fuites, il s'agit probablement de la date de sortie du Samsung Galaxy S25.