Samsung Galaxy S25 Ultra : les principales caractéristiques pressenties

Le Samsung Galaxy S25 Ultra devrait être à la hauteur de son nom en tant que smartphone de haut niveau, mais sera-t-il également rempli de nouvelles fonctionnalités améliorées ?

D'après les informations et les rumeurs que nous avons entendues jusqu'à présent, nous nous attendons à un mélange des deux : certaines améliorations majeures et d'autres qui resteront identiques à celles du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Mais c'est sur les nouveautés et les améliorations que nous nous concentrons dans cet article. Vous trouverez donc ci-dessous les améliorations les plus importantes que nous attendons du Samsung Galaxy S25 Ultra.

Plus de mégapixels pour vos prises de vue les plus larges

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

L'appareil photo du Samsung Galaxy S24 Ultra est déjà superbe, mais celui du Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait être encore meilleur, de nombreuses rumeurs suggérant que ce téléphone sera doté d'un nouvel appareil photo ultra-large de 50 mégapixels.

Il s'agirait d'un grand bond en avant en termes de mégapixels, puisque le modèle actuel ne dispose que d'un appareil photo ultra-large de 12 Mpixels.

Ce changement pourrait donc permettre d'obtenir des photos ultra-larges beaucoup plus détaillées. Cela s'avérera pratique lorsque vous voudrez faire tenir beaucoup de choses dans une image, et nous espérons que cet appareil photo sera plus proche de l'appareil photo principal du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Mémoire vive supplémentaire pour l'IA

Cercle de recherche sur le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

L'intelligence artificielle (IA) promet de jouer un rôle de plus en plus crucial dans les smartphones au cours des prochaines années. Il est donc probable que le Samsung Galaxy S25 Ultra mette cet aspect en avant, notamment à travers une augmentation de la mémoire RAM.

Bien qu'une grande quantité de RAM puisse être utile dans de nombreux cas, elle se révèle particulièrement importante pour l'IA. Il n'est donc pas surprenant que des rumeurs indiquent une augmentation de la RAM du Samsung Galaxy S25 Ultra à 16 Go, contre 12 Go pour le modèle Galaxy S24 Ultra.

Cela dit, une source laisse entendre que la version de base du Galaxy S25 Ultra se contentera de 12 Go, obligeant ainsi à opter pour une capacité de stockage supérieure pour bénéficier des 16 Go. Pour un usage intensif de l'IA, où rapidité et fluidité sont essentielles, cet investissement pourrait toutefois en valoir la peine.

Un chipset haut de gamme pour des performances optimales

Call of Duty: Mobile sur le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

Si le Samsung Galaxy S25 Ultra dispose effectivement d'une RAM plus importante que son prédécesseur, cela devrait renforcer ses performances. Toutefois, un nouveau processeur haut de gamme sera encore plus déterminant, et les fuites suggèrent fortement qu'il sera équipé d'un Snapdragon 8 Elite.

Le Snapdragon 8 Elite affiche des performances impressionnantes dans les benchmarks, dépassant souvent l'A18 Pro de l'iPhone 16 Pro Max. Si ce processeur équipe le Galaxy S25 Ultra, comme cela semble probable, ses capacités pourraient s'avérer exceptionnellement puissantes.

Chargement magnétique sans fil

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

En plus de rivaliser avec l’iPhone 16 Pro Max sur le plan des performances, le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait également s’aligner sur ses innovations en matière de recharge grâce à un système similaire au MagSafe.

D’après une rumeur, le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait intégrer une recharge magnétique sans fil Qi2, une technologie très proche de MagSafe. Cela permettrait de fixer magnétiquement des chargeurs sans fil et divers accessoires, tels que des trépieds ou des batteries externes.

Cependant, d’autres informations mentionnent la possibilité que cette fonctionnalité se limite à des coques dotées d’aimants intégrés, ce qui serait moins fluide. Il reste à déterminer quelle version est correcte.

Un écran plus grand que jamais

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

L’écran du Samsung Galaxy S24 Ultra est déjà imposant avec ses 6,8 pouces, mais selon les rumeurs, celui du Galaxy S25 Ultra pourrait atteindre 6,9 pouces.

Si cet agrandissement ne devrait pas apporter de changement radical, une réduction des bordures – envisagée par les fuites – pourrait limiter l’augmentation de la taille globale du smartphone. Ce léger gain d’espace pourrait néanmoins améliorer l’expérience pour les films, les jeux ou tout autre contenu où un écran plus grand est un atout.

Un design raffiné et renouvelé

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

Avant même de l'allumer, le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait présenter quelques changements évidents. Des rapports suggèrent que le S25 Ultra aura des coins beaucoup plus arrondis que le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Cela pourrait lui permettre de mieux s'intégrer visuellement au reste de la gamme Samsung Galaxy S25, et pourrait également le rendre plus confortable à tenir (du moins si vous le tenez de manière à ce que les angles s'enfoncent dans votre main).

Mais ce n'est pas tout, nous avons également entendu dire que le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait avoir des bords plus petits que n'importe quel autre téléphone, ce qui pourrait lui donner un aspect exceptionnellement haut de gamme.