Perdus sous la neige, ils ont survécu grâce à une fonction méconnue de l’iPhone

Six skieurs ont été secourus d’une avalanche grâce à une fonction de l’iPhone

Ils ont utilisé l’option SOS d’urgence par satellite pour contacter les secours

La fonctionnalité peut devenir une véritable bouée de sauvetage en l’absence de réseau mobile

Apple met régulièrement en avant les fonctions d’urgence de ses appareils, affirmant qu’elles sauvent fréquemment des vies et permettent de sortir de situations critiques. Et il ne s’agit pas seulement d’arguments marketing. Selon les services de secours, six skieurs récemment pris dans une avalanche au lac Tahoe ont en partie dû leur sauvetage à la fonction SOS d’urgence par satellite d’Apple.

D’après le New York Times, les survivants ont pu communiquer avec les premiers intervenants grâce à une balise de détresse et à la fonction SOS d’urgence par satellite intégrée aux iPhone des séries 14, 15, 16 et 17. Neuf skieurs ont malheureusement perdu la vie lorsque l’avalanche a frappé le groupe il y a cinq jours, mais les survivants ont utilisé cette technologie pour finir par rejoindre un lieu sûr.

Lorsqu’elle est activée, la fonction SOS d’urgence par satellite permet de connecter le téléphone à un satellite dans les zones dépourvues de couverture mobile. Une fois la connexion établie, il devient possible de contacter les services d’urgence via ce relais satellite.

Après avoir été emportés par l’avalanche, les skieurs survivants ont utilisé la fonction pour envoyer des messages au bureau du shérif du comté de Nevada.

« L’un de mes agents a communiqué avec l’un des guides pendant quatre heures, transmettant des informations au bureau du shérif du Nevada et coordonnant les opérations de secours autorisées », a déclaré Don O’Keefe, responsable des forces de l’ordre au sein du Bureau des services d’urgence de Californie. Les six skieurs ont finalement été secourus.

(Image credit: Apple)

Apple a introduit la fonction SOS d’urgence par satellite avec l’iPhone 14 en 2022. Elle fonctionne automatiquement et ne nécessite aucune configuration supplémentaire. Par exemple, pour appeler le 911 dans une zone sans réseau mobile, il suffit de passer l’appel comme d’habitude. Le téléphone tente alors de se connecter à un satellite dès que possible et achemine l’appel par ce biais.

Pour établir la connexion satellite, il est nécessaire de se trouver à l’extérieur avec une vue dégagée sur le ciel et l’horizon. L’environnement ne doit pas être obstrué par des collines, de hauts bâtiments ou des éléments similaires.

La fonctionnalité ne fonctionne actuellement que dans un nombre limité de pays. Il s’agit des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Irlande, de l’Italie, du Japon, du Luxembourg, du Mexique, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de l’Espagne et de la Suisse. Cela représente néanmoins un bon point de départ et inclut plusieurs des destinations les plus prisées au monde pour le ski et les activités de plein air.

La fonction SOS d’urgence par satellite permet également de partager des informations essentielles avec les secours, comme des données médicales importantes. Pour l’activer, il faut ouvrir l’application Santé, appuyer sur l’avatar en haut à droite, puis accéder à la section Fiche médicale.

Il est aussi possible d’envoyer un message texte aux services d’urgence au lieu de les appeler. Pour cela, il suffit d’ouvrir l’application Messages, de saisir le numéro local des services d’urgence, puis d’appuyer sur Services d’urgence. Il est également possible d’appeler le 911 ou le numéro équivalent, puis de sélectionner Message d’urgence par satellite. Dans les deux cas, il faut appuyer sur Signaler une urgence et suivre les instructions à l’écran pour décrire la situation.

Dans le cas des six survivants de l’avalanche au lac Tahoe, la fonction SOS d’urgence par satellite d’Apple s’est révélée déterminante pour guider les secours jusqu’à leur position et organiser leur évacuation. En cas d’expédition en pleine nature, dans une zone où la couverture mobile peut faire défaut, il peut être judicieux d’emporter un iPhone récent, par précaution.