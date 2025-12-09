Oubliez Android Vs iOS : ce nouveau téléphone Linux axé sur la confidentialité promet d'être l'alternative dont nous avons besoin

Un nouveau Jolla Phone est désormais disponible en précommande, équipé du système d’exploitation Sailfish OS 5 basé sur Linux

Bien qu’il ne fonctionne pas sous Android, il reste compatible avec de nombreuses applications Android

Il mise sur la confidentialité, avec une touche physique dédiée et une batterie amovible

Les amateurs de smartphones connaissent sans doute Jolla, une entreprise qui s’est fait remarquer avec son système Sailfish OS, un OS basé sur Linux lancé pour la première fois en 2013 avec le tout premier Jolla Phone. Depuis, la marque s’était faite discrète, mais elle revient aujourd’hui avec un nouveau modèle, également baptisé Jolla Phone.

Ce modèle fonctionne sous Sailfish OS 5, ce qui en fait l’un des très rares téléphones à ne pas tourner sous Android ou iOS, offrant ainsi une alternative rafraîchissante pour celles et ceux qui souhaitent s’émanciper des deux géants.

Bien sûr, concurrencer Android et iOS n’est pas chose aisée. Pour faciliter la transition, Sailfish OS 5 permet toujours d’utiliser de nombreuses applications Android. Cependant, Google Play n’est pas présent, il faudra donc passer par des magasins d’applications alternatifs.

After a long silence in X, @JollaHQ is back. And we're bringing something Europe desperately needs.The Jolla Phone: Europe's independent smartphone running #SailfishOS 5.In 2013, when we founded Jolla from @nokia MeeGo’s ashes, people called us naive. "You can't compete with… pic.twitter.com/A4YV2bQA6sDecember 5, 2025

La confidentialité avant tout

Pourquoi choisir Sailfish OS 5 plutôt qu’Android ? L’argument majeur repose sur la confidentialité. Selon Jolla, Android et iOS permettent à des tiers d’exploiter, stocker et analyser données, habitudes et conversations, tandis que Sailfish OS garantit que ces données ne sont pas détournées.

Cette attention à la vie privée se reflète aussi dans le matériel du Jolla Phone : un interrupteur physique permet de désactiver caméra et micro, assurant qu’aucune écoute ni captation n’a lieu. Ce bouton peut également être configuré pour désactiver d’autres éléments, comme le Bluetooth ou les applications Android.

Le nouveau Jolla Phone embarque aussi quelques caractéristiques rares, comme une batterie amovible de 5 500 mAh, facile à remplacer en cas d’usure ou à doubler pour les longues journées loin d’une prise.

Côté fiche technique, on retrouve une puce MediaTek compatible 5G, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, un port microSD, une coque arrière interchangeable avec plusieurs coloris, un écran AMOLED Full HD de 6,36 pouces, un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 13 MP, et un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation.

Un ensemble de caractéristiques qui situe l’appareil dans le milieu de gamme, avec un tarif en conséquence : 499 € en précommande. Le prix définitif n’est pas encore confirmé, mais il pourrait se situer entre 100 et 200 € de plus.

Ce smartphone s’adresse donc à un public de niche, mais propose une combinaison rare : un haut niveau de confidentialité et des fonctionnalités peu courantes. Malheureusement, il n’est pour l’instant disponible qu’au Royaume-Uni et dans certains pays d’Europe, renforçant son statut confidentiel.

Les précommandes sont ouvertes dans ces régions, mais les premières livraisons ne sont attendues que dans le courant du premier semestre 2026.