OnePlus 15 dévoilé : design inédit, couleurs folles et caméra futuriste

Le OnePlus 15 devrait être le dernier grand smartphone haut de gamme lancé en 2025 (du moins pour les utilisateurs américains), mais il s’impose déjà comme le premier représentant d’une nouvelle génération d’appareils Android attendus en 2026.

Là où le OnePlus 13 s’est mesuré au Galaxy S25 Ultra de Samsung et à l’iPhone 16 Pro, le OnePlus 15 équipé de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 affrontera directement l’iPhone 17 Pro et la future gamme Galaxy S26. Mais comment OnePlus compte-t-il rivaliser avec les meilleurs smartphones du marché en 2026 ?

Pour en savoir plus, TechRadar a rencontré Celina Shi, directrice marketing Europe chez OnePlus, qui a révélé en exclusivité la date de lancement mondial du OnePlus 15, ses nouvelles couleurs et plusieurs caractéristiques faisant de ce modèle un “saut générationnel double” par rapport au OnePlus 13.

TechRadar : Concernant le nom du téléphone, on suppose souvent que les marques chinoises évitent le chiffre “4” en raison de sa connotation malchanceuse. Est-ce ce qui explique le passage du OnePlus 13 au OnePlus 15 cette année ?

Celina Shi : C’est une bonne question, mais ce n’est pas du tout la raison. Le OnePlus 15 n’est pas une simple mise à jour – c’est une transformation complète, à la fois externe et interne. Il s’agit d’un saut de deux générations en termes de puissance, d’intelligence et de design, ce qui permet d’incarner pleinement notre philosophie “Fast & Smooth”.

TR : Quelles sont les évolutions qui justifient ce “bond de deux générations” ?

CS : Sur le plan matériel, le OnePlus 15 est l’un des tout premiers smartphones au monde à intégrer la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Depuis plus de dix ans, OnePlus et Qualcomm collaborent étroitement pour redéfinir les standards du haut de gamme. Couplée à une RAM LPDDR5X Ultra+ de 16 Go cadencée à 10 667 Mbps, cette puce pousse encore plus loin l’expérience fluide et réactive qui caractérise la marque. Le OnePlus 15 renoue avec l’ADN de performance de OnePlus, en y ajoutant vitesse, intelligence et efficacité.

Autre évolution majeure : l’icône Alert Slider se transforme en “Plus Key”, une touche intelligente pilotée par IA. Elle permet un accès direct à des fonctions clés comme les captures d’écran, la lampe torche, l’appareil photo, l’enregistreur vocal, le mode “Ne pas déranger” ou encore les différents modes sonores (sonnerie, vibreur, silencieux).

Le OnePlus 15 sera livré avec OxygenOS 16. (Image credit: OnePlus)

Ce mois-ci, OnePlus a également annoncé OxygenOS 16, une nouvelle étape dans l’évolution intelligente du système. Cette version, pensée pour la fluidité et l’expérience utilisateur, sera introduite avec le OnePlus 15. Elle repose sur la philosophie “Intelligemment vôtre” et permet de vivre plus efficacement, de mieux s’exprimer, de libérer sa charge mentale et de renforcer sa sécurité – tout en préservant la réactivité qui fait la réputation d’OxygenOS.

Afin de maximiser le potentiel de la fonction Mind Space, un partenariat avec Google a permis d’intégrer en profondeur cette fonction avec Google Gemini. Grâce à cette combinaison, Gemini accède aux contenus enregistrés dans Mind Space et les enrichit via son LLM (modèle de langage) et ses capacités d’accès en ligne en temps réel, créant ainsi la première IA personnelle pilotée par Gemini.

Le OnePlus 15 inaugure également une nouvelle ère pour la photographie mobile chez OnePlus avec le lancement du moteur d’image propriétaire : OnePlus DetailMaxEngine. Cette technologie exploite des algorithmes avancés et des processeurs puissants pour produire des clichés d’une clarté exceptionnelle. Le mode ultra-net 26 MP fusionne plusieurs prises 12 MP avec un cliché 50 MP pour restituer une photo finale en 26 MP, idéale pour les textures complexes (fourrure, feuillages, tissus) dans un format optimisé pour le partage.

Le OnePlus 15 marque également une nouvelle ère dans la technologie des appareils photo pour OnePlus, puisque nous lançons notre moteur d'imagerie développé en interne. Celina Shi, OnePlus

Pour capturer des sujets en mouvement, le mode Clear Burst atteint désormais 10 images par seconde, contre 6 sur le OnePlus 13. Il repose sur une double exposition anti-flou qui combine des prises courtes et longues simultanément, afin de figer l’action sans perdre de détails.

En basse lumière, le Clear Night Engine s’appuie sur la technologie Dual Analog Gain afin de supprimer les écarts temporels entre les expositions. Le résultat : des photos nocturnes plus lumineuses, plus propres et plus naturelles, qu’il s’agisse de portraits ou de scènes urbaines.

Côté design, le OnePlus 15 perpétue l’engagement de la marque pour des matériaux de qualité et une esthétique épurée, où la simplicité domine et l’usage devient instinctif. Trois coloris seront proposés : Sand Storm, Infinite Black et Ultra Violet.

Le OnePlus 15 en Sand Storm, Infinite Black et Ultra Violet (Image credit: OnePlus)

TR : En parlant de design, le OnePlus 15 adopte un look très différent du OnePlus 13, avec une silhouette plus angulaire et un bloc photo carré au lieu du module circulaire emblématique. Pourquoi ce changement ?

CS : En s’engageant sur un bond de deux générations, il fallait marquer les esprits. L’objectif était que l’on perçoive immédiatement que l’expérience est différente. C’est pourquoi le design a été revu en profondeur avec un module photo symétrique. Le OnePlus 15 reste fidèle à la quête de matériaux nobles et d’un design raffiné.

Concernant les couleurs, élément décisif dans le choix des utilisateurs, voici ce qui est prévu :

Infinite Black : un dos en verre dépoli haut de gamme, avec un rendu mat profond et élégant qui résiste aux traces de doigts. Il s’agit d’un classique indémodable, pensé pour les amateurs de sobriété entre usage professionnel et personnel.

Sand Storm : un dos en composite de fibre de verre allégé, entouré d’un cadre métallique micro-oxydé. Son revêtement céramique est 1,3 fois plus dur que le titane, combinant durabilité et raffinement. Il vise les utilisateurs recherchant discrétion, élégance et tons naturels.

Ultra Violet : un revêtement optique bi-couche réactif à la lumière, qui oscille entre le violet et le saphir selon l’éclairage. Une finition audacieuse, conçue pour séduire les créatifs au style affirmé.

(Image credit: OnePlus)

TR : Pour revenir sur le choix d’utiliser la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, il a été évoqué que le OnePlus 15 marquerait un « retour aux racines axées sur les performances » de OnePlus. Les modèles haut de gamme de la marque ont presque toujours embarqué les dernières puces Qualcomm. Qu’a donc de si particulier le couple OnePlus 15 et Snapdragon 8 Elite Gen 5 en matière de performance ?

CS : Depuis sa création, OnePlus place la performance fluide et rapide au cœur de son identité. Avec le OnePlus 15, cet engagement est renforcé.

Ce nouveau modèle intègre la toute dernière plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 5, faisant du OnePlus 15 l’un des tout premiers smartphones au monde à bénéficier de cette puce nouvelle génération. Associée à une mémoire vive LPDDR5X Ultra+ cadencée à 10 667 Mbps dans sa version 16 Go, cette configuration repousse les limites de l’expérience fluide et réactive qui définit la marque.

Le OnePlus 15 devait avoir un look différent, c'est pourquoi nous avons repensé son design avec une refonte de l'identité visuelle et un module caméra symétrique. Celina Shi, OnePlus

Cette base matérielle alimente également OxygenOS 16, qui introduit de nouvelles expériences basées sur l’intelligence artificielle : interactions plus fluides, outils linguistiques intelligents, intégration plus poussée de l’assistant personnel Gemini de Google, et amélioration du traitement des images. Avec Gemini, il devient possible d’interagir avec Mind Space pour retrouver et utiliser des informations sauvegardées. Plus encore, Plus Mind permet d’accéder à un second cerveau numérique personnalisé, capable de s’adapter au contexte.

De manière générale, OnePlus vise à offrir des performances de pointe et une expérience utilisateur premium, grâce à du matériel haut de gamme et une optimisation logicielle poussée. Le OnePlus 15 illustre clairement cette volonté, en combinant la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 avec le tout nouveau OxygenOS 16. D’autres détails sur les performances seront communiqués prochainement.

TR : Il semblerait que la version chinoise du OnePlus 15 soit équipée d’un écran 165 Hz. Cette dalle sera-t-elle également proposée sur la version internationale ? Et si oui, OnePlus collabore-t-il avec les développeurs de jeux mobiles pour exploiter ce taux de rafraîchissement ?

CS : Il faudra patienter jusqu’au lancement pour en savoir plus sur les caractéristiques exactes de l’écran, mais ce qui peut être confirmé, c’est que la fluidité d’affichage et la qualité de la dalle restent des piliers de la philosophie « Fast and Smooth ».

OnePlus travaille effectivement avec des développeurs de jeux mobiles : la co-création permet d’offrir la meilleure expérience possible sur l’appareil. C’est tout ce qu’il est possible de dire pour le moment – rendez-vous au lancement pour en apprendre davantage.

TR : Dernière question, peut-on déjà connaître la date de lancement mondial du OnePlus 15 ?

CS : Il est possible de révéler en exclusivité que le OnePlus 15 sera lancé le 13 novembre !

C’est donc officiel : le OnePlus 15 sera lancé le 13 novembre aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Il sera décliné en trois coloris : Sand Storm, Infinite Black et Ultra Violet.

Ce modèle embarquera la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 ainsi que le tout premier moteur d’imagerie développé en interne par OnePlus, baptisé DetailMaxEngine.

TechRadar couvrira en direct le lancement mondial du OnePlus 15 la semaine prochaine, avec à la clé toutes les annonces à suivre en temps réel, ainsi qu’un test complet de l’appareil.

Parmi toutes les nouveautés annoncées, laquelle semble la plus prometteuse ? N’hésitez pas à réagir en commentaire.