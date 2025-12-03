Le OnePlus 15R veut écraser la concurrence avec sa fiche technique délirante

Le OnePlus 15R, le OnePlus Pad Go 2 et la OnePlus Watch Lite

OnePlus a dévoilé plusieurs caractéristiques techniques du OnePlus 15R

Parmi elles figurent un écran AMOLED 165 Hz, une puce Snapdragon 8 Gen 5 et quelques informations sur les caméras

On en sait également un peu plus sur l’écran de la OnePlus Pad Go 2

Le OnePlus 15R ne sera entièrement présenté que le 17 décembre, mais la marque a déjà levé le voile sur certaines de ses spécificités majeures : processeur, écran et moteur photo.

Première information confirmée : le OnePlus 15R disposera d’un écran 165 Hz – un taux de rafraîchissement équivalent à celui du OnePlus 15, mais supérieur aux 120 Hz que proposent la majorité des smartphones haut de gamme, comme le Galaxy S25 Ultra de Samsung ou l’iPhone 17 Pro Max. Une différence qui devrait surtout se faire sentir en jeu.

Il a également été précisé que l’écran AMOLED du OnePlus 15R offrirait une résolution 1.5K avec une densité de 450 pixels par pouce et une luminosité maximale de 1 800 nits. Ces chiffres sont identiques à ceux du OnePlus 15, ce qui laisse supposer que la diagonale pourrait elle aussi être similaire, à savoir 6,78 pouces.

Puissant, mais en retrait face au OnePlus 15

(Image credit: Qualcomm)

Parmi les autres détails communiqués figure la présence d’une puce Snapdragon 8 Gen 5, un peu moins haut de gamme que la Snapdragon 8 Elite Gen 5 embarquée par le OnePlus 15, mais qui devrait malgré tout garantir de très bonnes performances.

Ce processeur est couplé à une puce Wi-Fi G2, censée assurer une excellente connexion dans toutes les situations, ainsi qu’à une puce Touch Response, conçue pour améliorer la réactivité tactile face à la concurrence.

Côté photo, peu d’éléments ont filtré. OnePlus a simplement confirmé que le 15R intègrera le moteur Detailmax, qui permet de bénéficier des mêmes algorithmes de photographie computationnelle que sur le OnePlus 15. Le smartphone proposera également les modes Ultra Clear, Clear Burst et Clear Night.

Le traitement logiciel des images devrait donc être similaire, même si les détails sur le matériel photo restent à découvrir.

Toutes les réponses seront données le 17 décembre, lors du lancement officiel du OnePlus 15R, en parallèle de la OnePlus Watch Lite et de la OnePlus Pad Go 2 – cette dernière étant équipée d’un écran 8K de 12,1 pouces, avec une densité de 284 pixels par pouce et une luminosité maximale de 900 nits.