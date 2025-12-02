Le OnePlus 15R va pulvériser tous les records d’autonomie

Le OnePlus 15R sera équipé d’une énorme batterie de 8 300 mAh

Il s’agira d’une version allégée et plus abordable du OnePlus 15

Le lancement est prévu pour le 17 décembre

Comme le montre le test du OnePlus 15, ce dernier modèle de la marque a clairement impressionné, au point d’obtenir la note maximale de cinq étoiles. Et selon une nouvelle rumeur, le prochain appareil devrait encore repousser les limites en matière d’autonomie.

D’après Li Jie Louis, cadre chez OnePlus, sur Weibo (relayé par Android Authority), le OnePlus 15R – commercialisé sous le nom de OnePlus Ace 6T en Chine – serait doté d’une batterie massive de 8 300 mAh. Une telle capacité promet une autonomie très confortable.

Ce chiffre dépasse même les 7 300 mAh proposés par le OnePlus 15, et surpasse la grande majorité des autres smartphones du marché. Généralement, seuls les modèles ultra-renforcés conçus pour les activités en extérieur affichent de telles performances.

En complément, le OnePlus 15R bénéficierait d’une charge rapide de 100 W, selon la marque. Certes, cela reste en dessous des 120 W offerts par le OnePlus 15, mais cela devrait tout de même garantir une recharge très rapide.

Les variantes précédentes chez OnePlus

Le OnePlus 13R (Image credit: Future)

OnePlus n’a pas toujours fait preuve de régularité dans ses déclinaisons, mais lors de la dernière génération, les modèles OnePlus 13R et OnePlus 13T accompagnaient le OnePlus 13, en tant qu’alternatives plus accessibles.

Ces versions R et T misent habituellement sur quelques compromis techniques pour proposer un tarif plus doux, la version T étant en général plus compacte. Leur disponibilité internationale est souvent limitée, bien que le OnePlus 13R ait été lancé à l’échelle mondiale.

Tout indique que le OnePlus 15R sera lui aussi proposé hors de Chine, même si les détails précis restent attendus. Ce qui est certain, c’est que le lancement aura lieu le mercredi 17 décembre, avec un niveau élevé d’étanchéité à l’eau et à la poussière.

OnePlus a commencé à teaser ce nouveau modèle en début de mois. Il devrait être vendu au même prix que le OnePlus 13R, soit 519,00 €. Toutes les informations seront partagées dès qu’elles seront disponibles.