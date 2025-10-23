Le OnePlus 15 surpasse Apple et Samsung avec une batterie surpuissante

Le OnePlus 15 sera équipé d’une batterie de 7 300 mAh

Il surpasse les autres smartphones haut de gamme actuellement sur le marché

Le téléphone sera lancé en Chine le 27 octobre

La date officielle de présentation du OnePlus 15 est fixée au lundi 27 octobre (du moins pour la Chine), et à l’approche de l’événement, de nouvelles informations sur ses caractéristiques techniques continuent d’émerger.

OnePlus a confirmé sur le réseau social chinois Weibo (relayé par Notebookcheck) que le OnePlus 15 intégrera une impressionnante batterie de 7 300 mAh. La charge filaire atteindra 120 W, tandis que la charge sans fil sera de 50 W, des valeurs elles aussi très élevées.

Cette capacité hors norme avait déjà été évoquée dans des fuites précédentes, mais l’annonce officielle confirme sa présence. OnePlus a également indiqué que le téléphone serait propulsé par le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec un écran capable d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz.

Il reste finalement peu d’éléments qui ne soient pas encore officiels. La taille de l’écran n’a pas été confirmée, mais une dalle de 6,78 pouces est pressentie. Ces mêmes fuites font aussi état d’un triple module photo arrière composé de trois capteurs de 50 mégapixels chacun.

Une nouvelle référence côté batterie

Swipe to scroll horizontally Modèles Capacité de la batterie OnePlus 15 7,300mAh Samsung Galaxy S25 4,000mAh Samsung Galaxy S25 Ultra 5,.000mAh iPhone 17 3,692mAh iPhone 17 Pro Max 5,088mAh Google Pixel 10 4,970mAh Google Pixel 10 Pro XL 5,200mAh

Comment cette capacité de 7 300 mAh se compare-t-elle aux autres modèles haut de gamme du moment ? Plutôt bien, en réalité : l’iPhone 17 Pro Max récemment lancé dispose par exemple d’une batterie d’environ 5 088 mAh (Apple ne communique jamais les capacités exactes).

D’après Apple, cet iPhone peut tenir 37 heures en lecture vidéo. Le OnePlus 15 pourrait donc faire mieux. L’autonomie réelle dépend bien sûr de nombreux facteurs, mais la taille de la batterie reste un élément déterminant.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra embarque une batterie de 5 000 mAh, tandis que le Google Pixel 10 Pro XL en intègre une de 5 200 mAh. Le OnePlus 15 ne se contente donc pas de rivaliser : il les dépasse largement en termes de capacité.

Certains téléphones ont déjà affiché des batteries allant jusqu’à 33 000 mAh, mais ces modèles sont généralement trop encombrants et peu adaptés à un usage quotidien. Le OnePlus 15, lui, vise clairement le grand public haut de gamme.