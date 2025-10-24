L’iPhone 17 qui séduit le plus n’est pas celui qu’on imaginait

Un rapport indique que l’iPhone 17 se vend bien mieux que l’iPhone 17

Les iPhone 17 Pro et Pro Max rencontrent également un franc succès

L’iPhone Air reste un modèle de niche, bien qu’il dépasse les ventes de l’iPhone 16 Plus

L’iPhone Air incarne la nouveauté dans la gamme iPhone 17 d’Apple, mais selon les derniers chiffres de ventes, il est loin d’être le modèle le plus plébiscité. Cette place revient à ses déclinaisons Pro, même si un modèle en particulier semble avoir marqué les esprits cette année : l’iPhone 17 standard.

D’après les analystes de Counterpoint Research, la série iPhone 17 affiche une popularité nettement supérieure à celle des iPhone 16. En effet, les ventes auraient progressé de 14 % au cours des dix premiers jours de disponibilité aux États-Unis et en Chine.

Le constat est encore plus impressionnant lorsqu’on se penche sur le marché chinois, où les ventes de l’iPhone 17 standard auraient quasiment doublé par rapport à celles de l’iPhone 16. Ce succès suggère un attrait fort pour le modèle d’entrée de gamme, considéré comme plus intéressant que son prédécesseur. En croisant les données des deux pays, on observe que l’iPhone 16 standard représentait 19 % des ventes de la gamme, contre 22 % pour l’iPhone 17.

(Image credit: Counterpoint)

Dans le même temps, Counterpoint Research affirme que les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max concentreraient la majorité des ventes de la gamme. Cette tendance pourrait s’expliquer par les offres particulièrement avantageuses proposées par les opérateurs pour inciter les utilisateurs à changer de modèle.

L’iPhone Air, de son côté, connaît des débuts plus modestes. Les analystes attribuent cela à une période de précommande courte et à un prix plus élevé que celui de l’iPhone 17, le plaçant pour l’instant dans une catégorie “de niche”. Pourtant, Counterpoint Research souligne que l’iPhone Air dépasse légèrement les performances de l’iPhone 16 Plus, ce qui tend à valider la décision d’Apple d’abandonner la version Plus au profit de l’Air.

Un rapport qualité-prix convaincant

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Le succès rencontré par l’iPhone 17 pourrait s’expliquer par ses nombreuses améliorations par rapport à l’iPhone 16. Il embarque une puce plus rapide, un écran amélioré, davantage de stockage et un appareil photo frontal de meilleure qualité. Le tout sans augmentation de prix, ce qui en fait une option attractive au rapport qualité-prix renforcé.

À l’inverse, les difficultés de l’iPhone Air pourraient venir de son positionnement tarifaire, très proche de celui de l’iPhone 17 Pro — à seulement 100 € d’écart. Malgré son design plus fin et plus léger, l’Air ne propose ni la puce haut de gamme ni le système photo avancé du modèle Pro.

Dans l’ensemble, la série iPhone 17 se vend bien, notamment grâce aux modèles standard et Pro. L’iPhone Air, sans être un échec, ne semble pas susciter le même engouement — un constat qui n’est pas nouveau.

Un espoir subsiste néanmoins pour Apple : l’iPhone Air ne devrait arriver sur le marché chinois qu’à la fin du mois d’octobre. Rien d’alarmant pour l’instant, mais la marque misera sûrement sur une meilleure réception en Chine que dans les autres régions.