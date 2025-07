De nouveaux rendus dévoilent les coloris supposés de la gamme iPhone 17 Pro

Des informations ont également fuité concernant les couleurs de l’iPhone 17

L’iPhone 17 Pro pourrait aussi bénéficier d’un écran encore plus résistant

Habituellement, les futurs modèles d’iPhone restent secrets jusqu’à la traditionnelle keynote de septembre. Ce ne sera peut-être pas le cas pour les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Le site AppleInsider a publié une série de rendus, réalisés à partir de "rumeurs et spéculations largement répandues".

Une grande partie de ces spéculations s’appuie sur un article de Macworld publié plus tôt cette semaine. Celui-ci évoque un "document interne" d’Apple détaillant les prochains coloris, avec les noms correspondants dans le nuancier Pantone.

AppleInsider s’est appuyé sur ces éléments pour concevoir ses visuels. Sur les images, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max apparaissent dans cinq teintes : orange, bleu foncé, gris, noir et argent.

Cela marque une nette rupture avec les coloris proposés sur la gamme iPhone 16 Pro. Le noir et le gris feraient écho au Titane Noir et au Titane Naturel déjà présents sur l’iPhone 16 Pro. En revanche, les teintes orange, bleu foncé et argent ne correspondent à aucune couleur actuellement disponible sur un iPhone Pro.

(Image credit: AppleInsider)

AppleInsider n’a pas publié de rendus pour les modèles non-Pro de la gamme iPhone 17, qui devrait comprendre les iPhone 17 et iPhone 17 Air. Toutefois, la fuite relayée par Macworld permet d’entrevoir les options possibles.

Selon ce rapport, l’iPhone 17 serait décliné en six coloris : noir, blanc, gris acier, vert, violet et bleu clair. Les coloris noir et blanc resteraient identiques à ceux de l’iPhone 16, tandis que les quatre autres constitueraient des nouveautés.

Quant à l’iPhone 17 Air, il serait proposé en noir, blanc, bleu clair et or pâle – des coloris déjà évoqués début juillet par le leaker Majin Bu. Le noir resterait inchangé par rapport à l’iPhone 16, tandis que le blanc serait légèrement plus lumineux.

Un écran encore plus résistant

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Les coloris inédits ne constituent pas la seule fuite alléchante concernant l’iPhone 17 Pro. Selon une source citée par MacRumors, ce modèle pourrait bénéficier d’un écran anti-rayures et antireflet, offrant une meilleure protection que le verre Ceramic Shield actuellement utilisé par Apple.

Ce type d’écran avait déjà été évoqué en mars 2024, mais des rumeurs faisaient ensuite état de problèmes de production susceptibles de retarder sa commercialisation. Désormais, son arrivée semble de nouveau envisagée – mais uniquement sur les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, et non sur les iPhone 17 ou iPhone 17 Air.

Compte tenu des allers-retours autour de cette technologie, la prudence reste de mise. Toutefois, si Apple parvient à renforcer l’écran de l’iPhone 17 Pro tout en proposant de nouvelles teintes attractives, l’appareil pourrait séduire dès sa sortie prévue plus tard dans l’année.