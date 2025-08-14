La rumeur d’une évolution majeure de l’iPhone 17 Pro pourrait booster la qualité des appels

Un leaker affirme que l’iPhone 17 Pro adoptera un nouveau design d’antenne

Ce changement devrait améliorer les performances dans les zones encombrées

Il pourrait également permettre un design plus épuré, avec moins de ruptures visuelles sur le téléphone

Combien de fois a-t-il été difficile de passer un appel ou d’envoyer un message avec un iPhone dans un endroit bondé ? Même avec plusieurs barres de réseau affichées, la connexion s’avère parfois impossible en raison du nombre d’appareils saturant les ondes.

Cela pourrait évoluer avec l’iPhone 17 Pro, selon un nouveau rapport d’une source bien connue. D’après cette fuite, Apple travaillerait sur un système destiné à réduire la congestion du signal et à améliorer la connectivité, en s’inspirant directement de l’Apple Watch.

Le rapport provient de Majin Bu, un leaker au bilan mitigé concernant les rumeurs Apple. Sur son site, il indique que l’iPhone 17 Pro « introduira un changement structurel important » impliquant le repositionnement des antennes vers le module photo arrière.

Selon lui, Apple reprendrait l’approche de l’Apple Watch, qui « intègre les antennes près d’éléments structurels et fonctionnels du châssis » de manière similaire. C’est un changement par rapport à la conception actuelle de l’iPhone, où les antennes sont placées sur les bords du châssis. On peut les distinguer grâce aux petites lignes visibles près de la partie inférieure. Majin Bu précise que ce nouveau design permettrait un « cadre latéral plus propre, avec moins de ruptures visibles ».

Une amélioration des performances

(Image credit: Freestocks / Unsplash)

Ce changement ne viserait pas uniquement l’esthétique. Majin Bu estime que déplacer les antennes vers le module photo permettrait de « réduire les interférences liées aux matériaux du châssis et d’améliorer la connectivité 5G et Wi-Fi 7 » car cette zone est « moins sujette au blindage et aux interférences ». Cette position est aussi plus éloignée de la main, qui peut perturber le signal (comme lors du fameux “Antennagate” de l’iPhone 4).

Leaker liste également plusieurs avantages potentiels : réduction de la latence, meilleure efficacité dans les environnements saturés, amélioration des performances radio (notamment pour la 5G mmWave et le Wi-Fi), optimisation de l’espace interne, et plus encore.

Il ne reste plus que quelques semaines avant la présentation officielle de l’iPhone 17 Pro par Apple. Il sera alors possible de vérifier si ces prévisions se confirment et, le cas échéant, de constater si passer un appel ou envoyer un message dans une zone bondée devient enfin plus simple.