Voici pourquoi le nouvel iPhone vire au rose

D’après certains témoignages et images partagés sur Reddit, plusieurs modèles d’iPhone 17 Pro en finition Orange cosmique semblent virer inexplicablement au rose. Les cas signalés restent peu nombreux, mais suffisants pour que le terme « Colorgate » soit déjà apparu.

C’est toujours amusant de voir un nouveau « gate » émerger, mais et si une explication simple, scientifique, avait toujours été sous les yeux, cachée sur l’une des pages de support d’Apple ?

Avant tout, les tests de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone 17 Pro Max réalisés ici ne montrent aucun signe de décoloration. Même le « scratchgate » n’a pas encore affecté ces nouveaux appareils, mais le bruit généré par ce nouveau phénomène mérite que l’on s’y penche.

Il faut d’abord revenir sur la finition des iPhone 17 Pro (et 17 Pro Max), le procédé de fabrication utilisé, et en quoi il diffère de celui des iPhone 16 Pro à finition titane.

Le titane est un métal plus lourd et plus résistant que l’aluminium. Lorsqu’il est anodisé (procédé électrochimique), il développe une surface lisse et non poreuse. En revanche, l’anodisation de l’aluminium crée une finition poreuse, dans laquelle une teinture spéciale peut s’infiltrer, avant d’être scellée par un traitement.

Ces différences de matériaux et de procédés expliquent les couleurs plus profondes des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max : Orange cosmique et Bleu intense.

De manière anecdotique, la version Orange cosmique semble la plus populaire, ce qui pourrait expliquer le plus grand nombre de signalements. Mais comment ce bel orange pourrait-il virer vers un rose tirant sur le rouge ?

Étonnamment, un début de réponse se trouve peut-être dans un article publié en 2013 sur le site PF Finishing Products par Mark Jazefowicz, vice-président des services techniques chez Reliant Aluminum Products. Dans ce texte, il écrit :

« L’aluminium anodisé coloré est largement utilisé dans le secteur médical. Des poignées d’outils aux plateaux, ces dispositifs à usage répété subissent régulièrement des traitements de nettoyage et de stérilisation, et il est crucial que la finition d’origine reste intacte.

Plusieurs méthodes de stérilisation existent, mais celles utilisant une injection de peroxyde d’hydrogène sont particulièrement agressives pour la finition colorée anodisée, car une décoloration significative peut apparaître après seulement quelques cycles. »

Autrement dit, selon Jazefowicz, le peroxyde d’hydrogène – un agent chimique parfois utilisé pour décolorer les cheveux – ne fait pas bon ménage avec les teintes sur aluminium anodisé.

Et pour appuyer cela, il suffit de consulter les consignes officielles de nettoyage de l’iPhone données par Apple.

Oui, l’alcool isopropylique à 70 % est autorisé, tout comme les lingettes à 75 % d’éthanol. Même les lingettes désinfectantes Clorox sont acceptables si elles sont utilisées avec précaution. Mais la mise en garde est sans équivoque : « N’utilisez pas de produits contenant de l’eau de Javel ou du peroxyde d’hydrogène. »

Apple ne justifie pas cette recommandation, mais à la lumière de l’article cité plus haut, il est possible d’en deviner la raison.

Ce n’est pas une preuve formelle. La composition exacte de la teinture Orange cosmique ni le procédé de scellement utilisé par Apple ne sont connus. Des progrès ont été réalisés dans les types de teintures et les « revêtements anodiques » pour éviter ce genre de décoloration, notamment dans le domaine du matériel médical.

Cependant, le simple fait qu’Apple déconseille l’utilisation du peroxyde d’hydrogène pour nettoyer un iPhone peut suffire à suggérer que la tenue des couleurs fait partie des préoccupations.

Pour l’instant, Apple ne s’est pas exprimé sur la controverse. Mais peut-être que ses pages de support suffisent à faire passer le message.

Est-ce que cela explique pourquoi les couleurs des iPhone les plus haut de gamme s’estompent parfois ? Peut-être. Les publications sur Reddit ne mentionnent pas explicitement l’usage de peroxyde d’hydrogène. La plupart évoquent une exposition au soleil, et l’on sait que l’aluminium anodisé peut se décolorer sous certains rayons UV.

En résumé, rien n’est avéré, mais il existe une probabilité raisonnable que certaines personnes aient nettoyé leur nouvel iPhone 17 Pro Max Orange cosmique avec une solution inadaptée.