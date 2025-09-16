Tim Cook promet une autonomie « remarquable » pour le nouvel iPhone Air

Il y a un iPhone Air sur cette photo, le voyez-vous ?

Le PDG d’Apple Tim Cook promet une autonomie « excellente » pour l’iPhone Air

Le téléphone est le plus fin iPhone jamais lancé

Officiellement, l’autonomie atteint jusqu’à 27 heures

Au début de la semaine, Apple a présenté l’iPhone Air en même temps que trois autres nouveaux modèles. Avec seulement 5,64 mm d’épaisseur, il s’agit de l’iPhone le plus fin à ce jour, ce qui a suscité des interrogations sur l’impact de cette finesse sur l’autonomie de la batterie.

« L’autonomie est excellente », a affirmé Tim Cook lors d’une interview accordée à Jim Cramer de CNBC. « Vous allez adorer l’autonomie de la batterie ». Le dirigeant d’Apple a expliqué que le smartphone avait été pensé « de l’intérieur vers l’extérieur » afin d’offrir un maximum de temps entre deux charges.

Il a ensuite précisé que le téléphone avait été conçu pour optimiser la capacité de la batterie, en mentionnant notamment l’abandon du tiroir pour carte SIM physique au profit de l’eSIM. L’espace gagné a été utilisé pour intégrer une batterie plus grande.

« C’est comme tenir l’avenir dans la main », a lancé Cook dans un autre passage du reportage, laissant entendre que d’autres modèles Air pourraient voir le jour, peut-être même avec un design en verre incurvé sur toute la surface.

Jusqu’à 27 heures

Jim Cramer speaks with Apple CEO Tim Cook at Corning plant in Harrodsburg, KY - YouTube Watch On

Avec l’iPhone Air, Apple a adopté une approche nouvelle du design en plaçant la plupart des composants essentiels dans la partie supérieure du boîtier. Cela libère le reste de l’espace interne pour accueillir une batterie plus conséquente.

Selon les chiffres officiels d’Apple, l’appareil permet jusqu’à 27 heures de lecture vidéo entre deux charges. En comparaison, l’iPhone 17 standard atteint 30 heures, l’iPhone Pro 33 heures et l’iPhone Pro Max 39 heures.

Il est également notable qu’Apple ait lancé un chargeur externe compatible MagSafe spécialement conçu pour l’iPhone Air. Un signe qui laisse penser que l’autonomie seule pourrait ne pas suffire à satisfaire tous les usages quotidiens.

L’autonomie réelle n’a pas encore pu être testée, même si une prise en main du nouveau modèle a déjà eu lieu. Les premières livraisons étant prévues pour vendredi prochain, les retours d’expérience permettront d’en savoir plus sur le potentiel réel de la batterie.