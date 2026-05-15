Siri 2.0 pourrait enfin débarquer avec iOS 27, et la refonte annoncée irait bien au-delà d’une simple interface de chat

Mark Gurman, de Bloomberg, a détaillé la manière dont Siri pourrait évoluer avec iOS 27

En plus d’avoir sa propre application, Siri pourrait en grande partie s’intégrer à la Dynamic Island

Une interface « Rechercher ou demander » accessible dans tout le système pourrait aussi exploiter l’IA, avec des améliorations prévues pour Image Playground

Depuis quelque temps, plusieurs rumeurs évoquent l’arrivée possible d’une application de chat dédiée à Siri dans iOS 27. Mais on a désormais une idée plus précise de la forme que pourrait prendre cette refonte, qui ne se limiterait pas à une simple application.

Selon Mark Gurman, de Bloomberg (via MacRumors), Siri vivrait en réalité en grande partie dans la Dynamic Island. Autrement dit, lorsqu’on l’active avec un mot-clé ou le bouton latéral, une animation Siri apparaîtrait dans la Dynamic Island. Ensuite, une fois la demande formulée, une carte de résultats transparente s’afficherait à l’écran.

Pour aller plus loin que ces premiers résultats, il serait possible de balayer cette carte afin d’ouvrir une interface de discussion, apparemment proche d’une conversation iMessage. On pourrait alors y voir plusieurs petites cartes liées à la requête, avec des éléments comme des événements du calendrier, des notes ou la météo.

Mais au-delà de cela, Apple proposerait aussi une application Siri dédiée, accessible à tout moment, avec un historique des conversations et la possibilité d’importer des images et des documents. Sur le papier, cela ressemblerait donc beaucoup à ChatGPT et à la plupart des autres chatbots.

Une recherche intégrée partout et une meilleure génération d’images

Image Playground (Image credit: Apple)

Mais ce ne serait pas tout. iOS 27 intégrerait aussi une interface de recherche accessible dans tout le système, en balayant l’écran vers le bas depuis le centre supérieur, depuis n’importe quel écran ou application.

Une fois ce geste effectué, une barre « Rechercher ou demander » apparaîtrait dans la Dynamic Island, avec la possibilité de parler ou d’écrire. Cette fonction serait assez proche de Spotlight, mais pourrait afficher des « résultats plus avancés et des données supplémentaires issues des applications ». En appuyant sur la barre de recherche, il serait aussi possible de passer de Siri à d’autres chatbots.

Sur le terrain de l’IA, Apple préparerait également une refonte de l’application Image Playground, avec une nouvelle présentation et une option permettant de créer des images plus réalistes.

Dans l’ensemble, iOS 27 semble donc se dessiner comme une mise à jour majeure, et très attendue, pour les outils d’IA d’Apple. Nous devrions probablement en avoir le cœur net lors de la WWDC 2026, le 8 juin, date à laquelle iOS 27 devrait être dévoilé.