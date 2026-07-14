Procès Apple contre OpenAI : 8 accusations explosives qui pourraient bouleverser le prochain iPhone

Ayant passé des décennies à couvrir Apple, l’auteur dit comprendre et respecter ses efforts pour maintenir le secret autour du développement de ses produits. En lisant cette phrase dans le retentissant procès Apple contre OpenAI, il entend la voix de nombreux dirigeants et communicants d’Apple qui, à tort ou à raison, se sentent profondément trahis par ce qu’ils considéraient comme un partenaire de confiance : « L’activité matérielle naissante d’OpenAI repose désormais sur des bases des plus fragiles, pourries jusqu’à la moelle par son recours illégal à des secrets commerciaux détournés. »

En fin de semaine dernière, Apple a déposé plainte contre OpenAI et, plus précisément, contre deux employés clés qui, ces deux dernières années, ont quitté Apple pour rejoindre l’activité hardware d’OpenAI. Cette plainte volumineuse, qui réclame un procès avec jury, accuse le duo d’espionnage industriel, leur reprochant d’avoir subtilisé une série de secrets commerciaux pour soutenir les efforts encore embryonnaires d’OpenAI dans le matériel lié à l’IA (l’entreprise travaille actuellement avec Jony Ive sur ce qui pourrait devenir un appareil portable).

Après examen des documents, les accusations apparaissent saisissantes et, si elles sont avérées, difficilement explicables pour des personnes ayant passé des années chez le géant technologique de Cupertino.

De l’intérieur vers l’extérieur

Tang Yew Tan, aujourd’hui directeur du matériel chez OpenAI, a passé un quart de siècle chez Apple et, selon son profil LinkedIn, « supervisait la conception et le développement des produits iPhone et Apple Watch, ainsi que les centres technologiques dédiés aux interconnexions, à l’acoustique et aux matériaux ».

Chang Liu (dont le profil LinkedIn est « changliu-apple ») a travaillé près de dix ans comme ingénieur électricien sur l’iPhone.

Les accords de confidentialité qu’Apple fait signer aux journalistes sont presque légendaires. Lors de la première signature, les mains en tremblaient. L’intensité des accords de propriété intellectuelle imposés aux employés est facile à imaginer. Leur formulation doit être dissuasive. Il est difficile de comprendre comment Liu et Tan auraient pu les ignorer. Pourtant, selon la plainte, c’est exactement ce qu’ils auraient fait à la fin de leur passage chez Apple, puis après leur arrivée chez OpenAI.

La seule réaction publique d’OpenAI à ce stade vient de son directeur de la communication stratégique, Drew Pusateri, qui a déclaré sur X : « Nous n’avons aucun intérêt pour les secrets commerciaux d’autres entreprises. Nous restons concentrés sur la création de technologies innovantes qui donnent du pouvoir à tous. »

Le cofondateur et PDG Sam Altman n’a évoqué l’affaire que de manière indirecte sur X lorsqu’un internaute l’a accusé de craindre Apple. Il a écrit : « Aucune peur d’Apple, mais un immense respect. Une entreprise de tout premier plan. » (« S-Tier » signifie « élite »).

i am not afraid of apple, but i have tremendous respect for them. s-tier company.July 11, 2026

Il ne sera pas demandé de lire l’intégralité du document. Voici une sélection des accusations les plus marquantes :

Un départ potentiellement discret

Au moment de quitter Apple, Liu aurait emporté son ordinateur professionnel. Dans un environnement d’entreprise, ce type de pratique est interdit. La plupart des sociétés poursuivent leurs anciens employés pour récupérer ce matériel et les données qu’il contient.

La situation s’aggrave

Liu n’aurait pas simplement conservé l’ancien MacBook. Selon Apple, il aurait exploité une faille réseau pour accéder aux dossiers internes. Si cela se confirme, la démarche est particulièrement audacieuse. Il est difficile d’imaginer qu’il ignorait les capacités d’analyse interne permettant de retracer les accès.

Se vanter

Tout en téléchargeant des fichiers propriétaires d’Apple (informations sur des produits non annoncés, présentations, données techniques, spécifications et autres), Liu aurait envoyé des messages depuis son ordinateur professionnel, se félicitant d’avoir trompé Apple avec des « LOL » et « so funny ». La question se pose : s’agissait-il d’une imprudence extrême ?

Former des recrues

Apple affirme que Liu recrutait des employés d’Apple et leur expliquait comment collecter des données avant leur départ. Il aurait notamment conseillé de s’envoyer des fichiers par e-mail avant de quitter l’entreprise.

Il arrive que des données personnelles se mêlent à des données professionnelles, ce qui peut pousser à vouloir les conserver. Mais en l’absence de séparation claire entre les deux, la responsabilité revient à l’utilisateur.

Une véritable trahison

Tang Yew Tan a passé 25 ans chez Apple. Les accusations portées contre lui ont visiblement suscité colère et déception. « M. Tan a utilisé de manière méthodique des informations confidentielles d’Apple au profit d’OpenAI », affirme l’entreprise.

Comme Liu et d’autres recrues issues d’Apple, Tan aurait pu s’envoyer des informations propriétaires.

Utilisation de noms de code Apple

Apple affirme que Tan interroge des recrues d’Apple sur des projets à venir en utilisant des noms de code connus uniquement en interne.

Nous avons leur accord

Cette accusation retient particulièrement l’attention. Apple affirme qu’OpenAI aurait utilisé des informations d’Apple pour convaincre un partenaire d’appliquer « une technique spécifique de finition métallique protégée par le secret commercial », en laissant entendre qu’Apple y consentait.

Apporter du matériel

Dernier point, et peut-être le plus audacieux. Apple affirme qu’OpenAI demandait à des candidats issus d’Apple d’apporter à leurs entretiens tout type de matériel, des fichiers CAD jusqu’à des prototypes ou pièces physiques.

L’accusation est particulièrement frappante et semble d’une grande imprudence. Elle interroge sur le niveau d’impunité supposé de ces pratiques.

OpenAI devrait répondre de manière plus formelle à cette plainte, éventuellement en engageant une procédure en retour. Apple pourrait aussi envisager un règlement à l’amiable, comme cela a déjà été le cas dans des affaires similaires, même si le niveau semble ici différent.

Peuvent-ils s’en remettre ?

Quelle que soit l’issue de cette affaire, il paraît difficile d’imaginer que la relation entre Apple et OpenAI, déjà tendue, puisse perdurer.

Pour l’instant, il est possible de choisir explicitement ChatGPT pour traiter certaines requêtes dans la nouvelle version de Siri intégrée à la bêta développeur d’iOS 27. La technologie joue aussi un rôle clé dans Image Playground et Visual Intelligence. Apple pourrait retirer ces options et s’appuyer davantage sur son partenariat avec Google Gemini pendant que l’affaire suit son cours judiciaire.

Cela ne devrait pas modifier en profondeur l’expérience sur iPhone. En revanche, la perte d’un accès direct à des centaines de millions d’utilisateurs pourrait peser sur OpenAI, qui cherche à développer sa propre activité matérielle.

En cas de défaite, une partie des innovations matérielles internes pourrait être bloquée, notamment celles liées aux travaux d’Apple, et ne jamais atteindre le grand public.

Enfin, il sera difficile pour le partenariat de se relever de ce passage de la plainte :

« Apple ne dispose d’aucune visibilité sur ce qui se passe en coulisses chez OpenAI, où ce type de comportement est normalisé et encouragé par la direction. Une chose est claire : à tous les niveaux, des membres du personnel technique jusqu’au directeur du matériel, et en coordination avec des partenaires commerciaux, OpenAI a volé des secrets commerciaux et des informations confidentielles d’Apple. »