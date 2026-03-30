Piratage impossible ? Apple affirme que ce mode secret de l’iPhone résiste à tous les spyware

Si vous possédez un iPhone, il est possible d’activer le mode Isolement (Lockdown Mode), une configuration de sécurité renforcée qui ajoute une protection supplémentaire à l’appareil et aux données. Apple affirme désormais que ce mode n’a jamais été compromis.

Près de quatre ans se sont écoulés depuis le lancement du mode Isolement avec iOS 16. La porte-parole d’Apple, Sarah O’Rourke, a indiqué à TechCrunch que l’entreprise estime que ce mode n’a jamais été contourné par des acteurs malveillants.

« Nous n’avons connaissance d’aucune attaque réussie de logiciel espion mercenaire contre un appareil Apple activé en mode Isolement », a déclaré O’Rourke. Une affirmation rassurante pour celles et ceux qui ont activé cette protection supplémentaire.

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Cette déclaration a été confirmée par d’autres analystes en cybersécurité interrogés par TechCrunch. Selon eux, des preuves montrent que le mode Isolement a bloqué des campagnes de logiciels espions bien connues, sans qu’aucun cas de compromission d’un appareil activé en mode Isolement n’ait été observé.

(Image credit: Future)

Le mode Isolement est très complet, ce qui explique qu’il soit désactivé par défaut. Les pièces jointes dans Messages (à l’exception des images), les connexions filaires à d’autres appareils et les appels provenant de numéros inconnus sont notamment bloqués.

Des restrictions s’appliquent également aux sites web dans Safari. Apple décrit ce mode comme une « protection extrême et facultative » contre « les menaces numériques les plus sophistiquées », précisant que « la plupart des utilisateurs ne sont jamais ciblés par ce type d’attaques ».

Pour renforcer au maximum la sécurité d’un iPhone, à condition d’accepter certaines limitations, l’activation se fait via Réglages > Confidentialité et sécurité > Mode Isolement. Il est possible de l’activer ou de le désactiver à tout moment, mais un redémarrage de l’appareil et la saisie du code PIN sont nécessaires à chaque modification.

Le mode Isolement est également disponible sur iPad et Mac, mais doit être activé séparément sur chaque appareil. Pour la majorité des utilisateurs, il ne sera pas indispensable — mais son bilan en matière de sécurité reste, à ce stade, particulièrement solide.