L’iPhone Ultra pliable pourrait ne pas voir le jour avant 2027, la faute à un problème de charnière

Une fuite affirme qu’Apple rencontre des problèmes avec la durabilité à long terme de la charnière de l’iPhone Ultra

Le téléphone pourrait donc être repoussé

En revanche, l’entreprise aurait complètement résolu le problème du pli visible

L’iPhone pliable tant attendu d’Apple (qui pourrait s’appeler iPhone Ultra) était largement pressenti pour sortir enfin cette année. Mais cette hypothèse paraît désormais moins certaine, puisqu’une fuite affirme que l’entreprise rencontre des difficultés.

Selon Momentary Digital sur Weibo (via NotebookCheck), l’iPhone Ultra pourrait être « retardé indéfiniment » en raison de problèmes de fiabilité de la charnière. Celle-ci ne répondrait visiblement pas aux standards de contrôle qualité d’Apple.

Plus précisément, le téléphone ne semblerait pas résister à une utilisation prolongée. Sa charnière s’userait trop après de nombreuses ouvertures et fermetures. On ignore si Apple rencontre davantage de difficultés avec ce composant que les autres marques de téléphones pliants, ou si ses exigences sont simplement plus élevées. Dans tous les cas, si Apple ne parvient pas à résoudre ce problème, l’iPhone Ultra serait donc repoussé.

Il paraît toutefois peu probable qu’Apple abandonne totalement le projet iPhone Ultra, surtout si près de la ligne d’arrivée. Ainsi, même si Momentary Digital évoque un report indéfini, il reste de bonnes chances que le téléphone arrive en 2027. Apple aurait alors une année supplémentaire pour trouver une solution.

Bien sûr, Apple pourrait aussi résoudre ce problème à temps pour sa traditionnelle présentation de septembre. Autre possibilité, la marque pourrait dévoiler le téléphone en septembre, mais repousser sa sortie commerciale à 2027. Plusieurs scénarios restent donc possibles.

Un problème déjà résolu

Même le Samsung Galaxy Z Fold 7 présente un léger pli visible (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Il faut évidemment espérer que l’iPhone Ultra sortira bien cette année, d’autant que la même source affirme aussi qu’Apple a largement résolu le problème du pli visible sur l’écran du téléphone. Celui-ci serait « visuellement sans pli », même après une utilisation prolongée.

Les autres téléphones pliants ont généralement un pli visible à l’écran, même si celui-ci s’est réduit ces dernières années. Ce défaut a longtemps été jugé inacceptable pour Apple, ce qui explique peut-être pourquoi l’iPhone pliant a mis autant de temps à arriver. Au moins un problème pourrait donc avoir été réglé.

Si l’iPhone Ultra sort bien cette année, il arrivera très probablement en septembre, aux côtés de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max.