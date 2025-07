De nouvelles rumeurs sur le prix de l’iPhone pliable circulent

Il pourrait coûter légèrement moins ou nettement plus cher que le Z Fold 7

Le prix ne serait peut-être pas le critère décisif

Rien d’officiel pour l’instant, mais tout porte à croire qu’Apple travaille activement sur un iPhone pliable. Deux nouvelles prévisions d’analystes viennent d’ailleurs d’être publiées au sujet du tarif auquel ce modèle pourrait être lancé.

D’après les analystes de chez UBS, relayés par Fortune, l’iPhone pliable pourrait s’afficher entre 1 800 et 2 000 dollars (au moins 1 750 €). Un prix relativement raisonnable en comparaison du Samsung Galaxy Z Fold 7 fraîchement dévoilé, qui débute à 2 099 €.

Cependant, avant de tirer des conclusions hâtives, Ming-Chi Kuo, analyste reconnu dans l’univers Apple, indique que la marque investirait dans une technologie de charnière plus avancée, visant à rendre le pli de l’écran moins visible. Une innovation qui ferait grimper encore davantage le prix par rapport aux modèles pliables concurrents.

Depuis longtemps, l’idée d’un tarif premium pour l’iPhone pliable circule. Au vu de la situation actuelle du marché et des antécédents de la marque, il paraît plus probable que ce modèle Apple dépasse ses concurrents en matière de prix – même si seul le temps le confirmera.

Le prix n'est pas tout

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Philip Berne / Future)

Évidemment, le prix reste un facteur clé dans l’achat d’un smartphone. Un modèle plus abordable et offrant un bon rapport qualité-prix séduit en général davantage qu’un appareil jugé trop onéreux. Cela étant dit, le succès de l’iPhone pliable ne devrait pas uniquement dépendre de sa position tarifaire par rapport à la concurrence.

Le public fidèle d’Apple accepte généralement de payer un supplément pour un iPhone. Ces appareils se vendent cher, conservent bien leur valeur, et bénéficient d’un écosystème solide. Dans le cas d’un nouveau format aussi séduisant, nombreux seront les utilisateurs prêts à franchir le pas, quel que soit le prix.

Opter pour un téléphone pliable implique déjà un investissement supérieur à celui d’un smartphone classique. Et dans le cas de l’iPhone, il pourrait même remplacer un iPad, ce qui représenterait une forme d’économie sur le long terme.

Ce qui semble le plus déterminant ici, c’est sans doute ce qui a toujours fait la force d’Apple : une qualité de fabrication et une expérience logicielle supérieures. Cela pourrait se traduire par un système de pliage et une charnière plus performants que ceux proposés actuellement par Samsung.