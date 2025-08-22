L’iPhone 17e pourrait abandonner l’encoche et gagner en puissance

L’iPhone 17e devrait être équipé d’une Dynamic Island à la place de l’encoche

Il pourrait également bénéficier d’une nouvelle puce et d’un nouveau design

Cependant, nombre de ses autres caractéristiques techniques pourraient rester inchangées

L’iPhone 17e semble marquer une avancée notable par rapport à l’iPhone 16e, la principale nouveauté attendue étant l’intégration de la Dynamic Island.

Selon le leaker réputé Digital Chat Station (via GSMArena), cela signifierait la fin de l’encoche, alignant ainsi le design frontal sur celui des modèles les plus récents.

La même source indique aussi que l’iPhone 17e serait doté d’une puce A19, probablement identique à celle de l’iPhone 17, mais qu’il conserverait un écran de 6,1 pouces limité à 60 Hz, un unique capteur arrière de 48 Mpx et un capteur avant de 12 Mpx avec Face ID.

Un choix qui peut paraître décevant, sachant que de nombreux smartphones Android de milieu de gamme – dont des concurrents directs comme le Samsung Galaxy S24 FE ou le Google Pixel 9a – proposent plusieurs caméras arrière et des écrans 120 Hz. Dans ces conditions, l’iPhone 17e pourrait sembler limité et difficile à vendre, même avec un prix probablement bien inférieur aux autres modèles de la gamme iPhone 17.

Un design intrigant

L'iPhone 17e pourrait ressembler à cet iPhone 17 Air qui a fait l'objet d'une fuite. (Image credit: Majin Bu)

De manière intéressante, Digital Chat Station évoque également – selon une traduction automatique – un troisième changement avec l’arrivée d’un nouveau design. La mention de la Dynamic Island pourrait déjà être considérée comme une évolution, mais il semblerait qu’il s’agisse d’un point distinct, suggérant d’autres modifications.

Le reste de la gamme iPhone 17 devrait adopter un module photo rappelant celui des Google Pixel, et il est possible que ce soit à cela que la source fasse référence. Dans ce cas, l’iPhone 17e pourrait ressembler à l’iPhone 17 Air – également attendu avec un seul capteur photo arrière – vu de dos.

Autre hypothèse : cette nouveauté pourrait concerner l’ajout d’un bouton Camera Control, présent sur la gamme iPhone 16 principale mais absent de l’iPhone 16e. Mais cela reste pour l’heure une simple spéculation.

Il faudra probablement patienter avant d’obtenir plus de certitudes concernant les caractéristiques exactes de l’iPhone 17e. À ce stade, la seule fuite sur la date de sortie évoque mai de l’année prochaine. Pour celles et ceux qui ne considèrent pas comme essentielles la présence de plusieurs caméras arrière ou d’un taux de rafraîchissement élevé, ce modèle pourrait valoir l’attente.