Des photos montrent une maquette d’iPhone 17 Air à côté d’un iPhone 16 Plus

L’iPhone 17 Air paraît nettement plus fin que l’iPhone 16 Plus

Cependant, l’appareil photo dépasse presque autant

L’iPhone 17 Air devrait figurer parmi les téléphones les plus fins de l’année — il pourrait même surpasser le Galaxy S25 Edge de Samsung. Une nouvelle fuite présumée permet de visualiser clairement à quel point le design serait fin comparé à l’un des modèles actuels d’Apple.

Le leaker Majin Bu, relayé par GSMArena, a publié des photos d’une unité factice supposée de l’iPhone 17 Air, placée à côté d’un iPhone 16 Plus. Le terme utilisé est simplement « iPhone 17 Air », il pourrait donc également s’agir d’un prototype, mais il est plus probable qu’il s’agisse d’une maquette non fonctionnelle.

Sur ces images, l’épaisseur semble à peine supérieure à la moitié des 7,8 mm de l’iPhone 16 Plus. Selon certaines fuites, l’iPhone 17 Air mesurerait 5,65 mm d’épaisseur. Quoi qu’il en soit, l’ensemble paraît extrêmement fin.

Is iPhone 17 Air a good upgrade? pic.twitter.com/AfbYZfKCmvMay 18, 2025

Problèmes liés aux appareils photo

Malgré une finesse générale marquée, l’unique capteur photo dépasse clairement de la partie supérieure. Il semble même que la zone contenant la lentille atteigne une épaisseur équivalente à celle de l’iPhone 16 Plus à cet endroit précis. Ainsi, à son point le plus épais, l’iPhone 17 Air ne serait pas beaucoup plus fin que les modèles actuels.

Et puisque le reste du châssis est aussi mince, cette protubérance est d’autant plus visible que sur l’iPhone 16 Plus. Ce détail de conception peut donc sembler discutable. Bien sûr, il reste possible que le design aperçu ne soit pas le bon, mais il correspond aux images précédemment publiées.

Ce compromis paraît toutefois difficile à éviter. Apple aurait fait le choix d’un unique appareil photo arrière pour affiner le téléphone, mais réduire la taille de la lentille et des composants optiques semble techniquement impossible sans nuire à la qualité.

L’iPhone 17 Air s’annonce donc comme un smartphone ultra-fin — à condition de faire abstraction de la bande photo épaissie sur le dessus.