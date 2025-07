De nouvelles informations ont fuité sur l’iPhone pliable

On en sait un peu plus sur son prix et la capacité de sa batterie

Le lancement pourrait avoir lieu l’an prochain

L’iPhone pliable semble se rapprocher d’un produit concret, et non plus d’une simple rumeur. Les dernières fuites suggèrent qu’il pourrait établir deux records dans l’histoire des smartphones Apple.

Ces informations proviennent de Dingzhuo Digital et de Mydrivers (relayées par Wccftech). Il convient toutefois de rappeler que ces données ont été traduites via Google Translate, et qu’aucune confirmation officielle n’a encore été donnée par Apple – ce qui pourrait arriver l’année prochaine.

Premier point marquant : l’iPhone pliable embarquerait la plus grosse batterie jamais intégrée à un iPhone, avec une capacité estimée entre 5 000 et 5 500 mAh. À titre de comparaison, l’iPhone 16 Pro Max lancé en septembre dernier propose une batterie de 4 685 mAh.

Il faudra attendre de voir ce que cela donne en termes d’autonomie réelle. L’iPhone pliable devra alimenter deux écrans, dont un principal plus grand encore lorsqu’il est déplié, avec une diagonale estimée à 7,74 pouces.

Côté prix

Le dernier smartphone pliable de Samsung : le Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

L’autre révélation majeure concerne le tarif du futur appareil, et sans surprise, il s’agirait du modèle le plus cher jamais commercialisé par Apple – bien au-delà du prix de départ de l’iPhone 16 Pro Max, affiché à 1 479 €.

La fuite évoque un tarif supérieur à 15 000 yuans en Chine, soit environ 1 800 € au taux de change actuel. Reste à voir comment Apple ajustera ce montant pour les marchés internationaux.

D’autres rumeurs avaient déjà estimé un prix situé entre 1 800 et 2 500 dollars, selon les sources et analystes. Quel que soit le tarif définitif, l’iPhone pliable s’annonce comme un produit haut de gamme au prix très élevé.

Avant de découvrir ce modèle, Apple devrait lancer la gamme iPhone 17, avec notamment l’iPhone 17 Air destiné à remplacer l’actuel iPhone 16 Plus. Si le calendrier habituel est respecté, ces nouveaux modèles devraient être dévoilés en septembre.