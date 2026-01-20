Le titane nous manque déjà : l’iPhone 17 en paie le prix

Tout semblait bien parti : l’iPhone 17 affichait désormais un écran de 6,3 pouces, de taille enfin correcte, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De quoi faire oublier les spécifications musclées de l’iPhone 16 Pro Max.

Même le nouveau capteur principal Fusion parvenait à faire passer au second plan la nostalgie des téléobjectifs. Tout roulait donc parfaitement…

Jusqu’au moment où l’iPhone 17, avec son dos et ses tranches au fini satiné, a glissé des mains.

La première chute a laissé une belle bosse sur le bas du châssis. La seconde, un choc horizontal sur le trottoir, a fait voler le verre en éclats dans deux coins opposés, reliés par des fissures en toile d’araignée.

Bien sûr, la maladresse est en cause, et celle-ci semble s’être accentuée avec les années. Comme les coques ont tendance à dénaturer le design industriel des meilleurs smartphones, l’habitude a toujours été de les utiliser sans protection, en mode « brut », laissant ces appareils haut de gamme à la merci des éléments… et des mains peu fiables.

Cela n’a jamais vraiment posé de problème avec les deux précédentes générations d’iPhone Pro, dotées d’un châssis en titane quasiment à toute épreuve, même face aux pires maladresses.

Mais ce n’est plus le cas avec l’iPhone 17, équipé d’un cadre en aluminium. Les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max ont eux aussi abandonné le titane au profit de l’aluminium, dans un objectif de gain de poids.

Dans ces conditions, difficile d’approuver ce choix. À ce niveau de prix, un châssis en titane ne semblerait pas exagéré. Certes, le matériau est plus difficile à travailler. Mais Apple met en avant ses engagements en matière de durabilité : alors pourquoi ne pas concevoir dès le départ des téléphones plus solides, capables de réduire le nombre de réparations… et donc les coûts et l’impact énergétique associés ?

Et puisqu’on parle de robustesse, il reste clairement des progrès à faire, surtout sur les modèles haut de gamme. Le Gorilla Glass résiste bien aux rayures, le revêtement Ceramic Shield d’Apple protège efficacement l’écran… mais en dehors du titane, aucun verre ou traitement ne semble rendre les iPhone, les Pixel ou les Galaxy S véritablement durables.

Peut-être cherche-t-on à se dédouaner de toute responsabilité, surtout après quelques excès festifs pendant les fêtes. Mais à l’horizon 2026, un vœu reste entier : des téléphones plus durs, plus solides, plus résistants.

Qu’en penser ? Faut-il rendre les smartphones plus costauds ? Ou bien une coque suffit-elle ?