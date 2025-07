Les détails concernant le processeur et la mémoire vive de l’iPhone 17 ont fuité

Toutes les rumeurs ne s’accordent pas sur ces spécifications

Les modèles devraient être dévoilés en septembre

Le lancement de l’iPhone 17 ne serait plus qu’à quelques mois, et une nouvelle fuite révèle deux caractéristiques clés du modèle standard – dont une seule constituerait une réelle évolution par rapport à l’iPhone 16.

D’après l’analyste Jeff Pu (relayé par 9to5Mac), l’iPhone 17 classique passerait à une nouvelle puce A19, tout comme l’iPhone 17 Air. Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, eux, seraient équipés de la puce A19 Pro.

C’est une bonne nouvelle, car Jeff Pu avait précédemment indiqué que le modèle de base conserverait la puce A18 déjà présente dans l’iPhone 16 – une stratégie déjà utilisée par Apple en 2022 avec la gamme iPhone 14.

Certes, on pourrait estimer que les iPhone actuels sont déjà suffisamment rapides pour la majorité des usages quotidiens, et que le maintien d’une ancienne puce aurait pu justifier une baisse de prix de l’iPhone 17. Mais tout indique désormais que la puce A18 ne sera pas reconduite.

Pas de RAM supplémentaire ?

(Image credit: Getty Images)

Si Jeff Pu pense désormais que la puce évoluera, il confirme en revanche que la mémoire vive du modèle standard resterait à 8 Go, comme sur l’iPhone 16. Les autres modèles de la gamme, eux, passeraient à 12 Go.

Certaines rumeurs antérieures laissaient penser que l’iPhone 17, à l’instar des versions Air, Pro et Pro Max, bénéficierait de plus de RAM que la génération précédente. Ce nouveau rapport remettrait clairement cette hypothèse en question.

Un volume de mémoire vive plus important offrirait pourtant davantage de marge pour Apple Intelligence. Il peut donc sembler étonnant que l’iPhone 17 reste bloqué à 8 Go alors que l’iPhone 17 Air grimperait à 12 Go. Rappelons cependant que rien n’est encore officiel tant qu’Apple n’a pas présenté ses nouveaux appareils.

Selon Mark Gurman, journaliste reconnu et spécialiste Apple chez Bloomberg, la présentation de la gamme iPhone 17 devrait avoir lieu le mardi 9 ou le mercredi 10 septembre. D’ici là, les prochaines fuites viendront sans doute étoffer le tableau.