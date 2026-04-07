Apple ralentit-il déjà sur son iPhone Fold ? Les premiers signes inquiètent

Des problèmes seraient apparus dans le développement de l’iPhone Fold

Cela pourrait entraîner des retards de lancement, même si le téléphone serait déjà entré en phase de production d’essai

Des maquettes auraient également circulé, censées montrer la « taille finale » de l’iPhone Fold

Un large consensus commençait à se dégager autour d’une sortie de l’iPhone Fold plus tard cette année. Cela semblait probablement correspondre au calendrier prévu par Apple, mais il apparaît désormais qu’un report reste possible.

Selon un rapport de Nikkei Asia (relayé par Apple Insider), une personne proche du dossier a déclaré : « Il est vrai que davantage de problèmes que prévu sont apparus lors de la phase initiale de production test [de l’iPhone Fold], et du temps supplémentaire sera nécessaire pour les résoudre et procéder aux ajustements nécessaires. »

Cette source a ajouté que « la situation actuelle pourrait mettre en péril le calendrier de production de masse ». Cela ne confirme pas formellement un retard, mais laisse clairement entendre qu’un décalage est envisageable. L’iPhone Fold était jusqu’ici attendu pour septembre ; un report pourrait donc repousser sa sortie à 2027.

Déjà en production

Cela dit, le leaker chinois Instant Digital (relayé par MacRumors) affirme que l’iPhone Fold serait déjà entré en production d’essai chez Foxconn, ce qui suggère que le projet ne serait pas si en retard. Il reste toutefois possible que ces informations reposent sur des données plus anciennes et que les problèmes évoqués soient justement apparus durant cette phase de production test.

À ce stade, il est difficile d’y voir clair. Si ces éléments peuvent signifier que l’iPhone Fold ne sera pas présenté aussi tôt qu’espéré, un aperçu non officiel aurait néanmoins déjà circulé, ou du moins une maquette, partagée par Sonny Dickson.

Exclusive First Dummies of what the final size of the iPhone Fold, iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max will look like. pic.twitter.com/X9P9uBK12pApril 7, 2026

L’image mentionnée montre le premier modèle pliable d’Apple aux côtés de maquettes de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max, permettant de comparer les dimensions potentielles. À en juger par cette comparaison, l’iPhone Fold ne disposerait pas d’un écran beaucoup plus grand que celui de l’iPhone 18 Pro Max. Il apparaît également — comme évoqué précédemment — qu’il serait équipé d’un module photo à double objectif.

Fait intéressant, aucun anneau MagSafe n’est visible sur la maquette, alors qu’il figure sur celles de l’iPhone 18 Pro. Toutefois, les maquettes sont souvent dépourvues de certains détails, ce qui ne signifie pas nécessairement que le MagSafe sera absent du produit final.

Quant à la date de présentation, l’hypothèse la plus probable reste septembre, en même temps que les iPhone 18 Pro. Certaines fuites antérieures évoquaient une annonce en septembre, suivie d’une commercialisation en octobre. À la lumière des problèmes récemment évoqués, ce scénario paraît encore plus plausible. Un retard plus important ne peut pas être totalement exclu, mais l’espoir demeure de voir l’iPhone Fold arriver cette année.