iPhone Air : la promesse d’une autonomie d’un jour tient-elle vraiment ?

L’autonomie de l’iPhone Air a été mise à l’épreuve

Le téléphone affiche des performances étonnamment bonnes dans certaines tâches, surtout au vu de son châssis ultra-fin

Il reste néanmoins en retrait par rapport aux autres iPhone de la marque

L’iPhone Air est enfin là, et une question revient systématiquement à propos de ce smartphone ultra-fin : son autonomie est-elle suffisante ? Car face à un appareil aussi compact, difficile de ne pas se demander s’il tiendra toute une journée.

L’appareil a donc été testé dans divers scénarios pour mesurer la tenue de sa batterie, et les résultats ont réservé quelques bonnes surprises. Apple promet une autonomie “d’une journée entière” pour l’iPhone Air, et cette promesse se vérifie dans certains cas — à condition de regarder de près l’usage réel.

Prenons le test de navigation web, par exemple. Celui-ci repose sur une application maison qui fait défiler automatiquement une série de 22 sites internet jusqu’à l’extinction complète de la batterie. La luminosité est réglée à 150 nits, avec désactivation de la luminosité adaptative, des fonctions d’économie d’énergie, de la localisation, du Bluetooth, ainsi que de la synchronisation iCloud.

Dans ce contexte, l’iPhone Air a tenu 12 heures et 2 minutes. C’est seulement 45 minutes de moins que l’iPhone 17. Difficile cependant de qualifier ce score “d’autonomie d’une journée” en usage web intensif. Le modèle reste aussi clairement en dessous de l’iPhone 17 Pro Max, mais surpasse malgré tout le Galaxy S25 Edge de Samsung, comme l’illustre le tableau ci-dessous.

L’iPhone Air s’en est bien mieux sorti lors du test de streaming vidéo. Un documentaire animalier a été diffusé pendant cinq heures, et la charge restante a ensuite été relevée :

Résultat : 81 % de batterie restante pour l’iPhone Air, juste derrière les 88 % de l’iPhone 17 Pro Max, mais bien au-dessus des 67 % enregistrés par le Galaxy S25 Edge.

En extrapolant, cela permet d’estimer à 26 heures et 19 minutes la durée d’autonomie vidéo de l’iPhone Air. Un chiffre qui dépasse même les 22 heures annoncées par Apple. Plutôt impressionnant.

Comparaison générale

(Image credit: Future/Jacob Krol)

L’autonomie obtenue avec une seule charge dépend fortement de l’usage réel de l’iPhone Air. Certaines activités, comme le streaming vidéo, permettent effectivement de justifier l’argument marketing “d’une journée d’autonomie”. Mais pour une journée passée principalement à naviguer sur le web, il vaut mieux revoir ses attentes à la baisse.

Malgré cela, parvenir à une telle endurance avec un appareil aussi fin représente une belle prouesse technique de la part d’Apple. Pour celles et ceux qui recherchent un smartphone à la fois compact, léger et suffisamment endurant, l’iPhone Air semble offrir une alternative plus convaincante que le Galaxy S25 Edge, du moins à en croire ces tests.