iOS 27 ne dira pas adieu à Liquid Glass — mais Apple corrige enfin son plus gros défaut

Liquid Glass devrait rester une composante d’iOS 27

Apple développerait un curseur global pour en ajuster l’intensité

iOS 27 mettrait l’accent sur les performances et la stabilité plutôt que sur des nouveautés spectaculaires

À moins d’utiliser une version obsolète d’iOS sur un iPhone, il est difficile d’ignorer qu’Apple a profondément remanié l’apparence de ses systèmes d’exploitation en 2025, et l’interface Liquid Glass semble destinée à rester au cœur d’iOS 27.

Dans sa dernière newsletter Power On, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman affirme que Liquid Glass « ne disparaîtra pas de sitôt », malgré les premiers problèmes liés à la lisibilité de l’interface et le départ inattendu du responsable du design logiciel d’Apple à la fin de l’an dernier.

L’entreprise se concentrerait plutôt sur des améliorations de performances et de stabilité dans iOS 27, ainsi que sur la refonte très attendue de Siri et son intégration avec Google Gemini. « Il n’y a de toute façon pas vraiment le temps d’abandonner Liquid Glass, même si Apple le voulait », ironise Gurman.

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Un point positif existe toutefois pour celles et ceux qui jugent certains widgets, menus et icônes parfois difficiles à lire : selon Gurman, Apple pourrait introduire un curseur système permettant de régler finement l’intensité de Liquid Glass dans iOS 27.

Apple avait déjà réussi à implémenter une fonctionnalité similaire pour l’horloge de l’écran verrouillé lors du développement d’iOS 26, mais l’entreprise aurait « rencontré des difficultés techniques en tentant d’étendre cette option à l’ensemble du système ».

Si Apple parvient à appliquer ce curseur d’intensité simultanément à des éléments tels que les dossiers d’applications, les icônes ou les barres de navigation, les utilisateurs d’iPhone disposeraient alors d’un contrôle bien plus précis sur l’apparence de Liquid Glass sur leur appareil.

Liquid Glass propose des menus, des widgets et des icônes d'applications translucides (Image credit: Apple)

Les utilisateurs disposent déjà de plusieurs réglages permettant de modifier l’effet Liquid Glass, notamment « Augmenter le contraste », qui renforce la définition des éléments de l’interface, et « Réduire la transparence », qui — sans surprise — supprime presque toute translucidité dans iOS 26.

La prochaine mise à jour iOS 26.4 ajoutera également la possibilité de désactiver les effets de surbrillance Liquid Glass, signe qu’Apple est consciente que son interface translucide — du moins dans sa configuration par défaut — ne convient pas à tout le monde. Un curseur global représenterait néanmoins une évolution plus complète que ces trois options réunies.

Avec iOS 27, Apple semblerait donc vouloir approfondir la personnalisation de Liquid Glass tout en privilégiant la stabilité interne, à la manière de Mac OS X Snow Leopard. Et, en toute honnêteté, voir l’entreprise mettre l’accent cette année sur des correctifs améliorant l’expérience plutôt que sur des changements esthétiques majeurs ne poserait aucun problème.

Apple devrait présenter iOS 27 lors de la WWDC 2026 en juin, avec un lancement prévu sur la gamme iPhone 18 Pro en septembre.