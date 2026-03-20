iOS 26.4 corrige ce bug insupportable… mais en laisse un autre traîner
Une amélioration en demi-teinte
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- La dernière version bêta d’iOS 26.4 est disponible au téléchargement
- Apple indique qu’elle propose « une précision améliorée du clavier lors d’une saisie rapide »
- Mais il semblerait que tous les bugs liés au clavier n’aient pas encore été corrigés
Taper sur le clavier de l’iPhone peut parfois relever du parcours du combattant. Entre les fautes involontaires et un correcteur automatique parfois trop zélé, écrire exactement ce que l’on souhaite peut s’avérer plus compliqué que prévu. C’est pourquoi un bug apparu dans iOS 26 a suscité autant d’agacement chez les utilisateurs Apple ces dernières semaines. Une correction semble toutefois en approche avec iOS 26.4.
Le problème concernait des « caractères manquants ». De nombreux utilisateurs ont constaté qu’iOS ignorait parfois certaines touches lorsque la frappe était très rapide. Il fallait alors s’interrompre puis appuyer de nouveau sur la touche, ce qui ralentissait la saisie. Dans d’autres cas, ces caractères absents amenaient le correcteur automatique à mal interpréter le mot en cours d’écriture, le remplaçant par un terme non souhaité.
Apple semble avoir pris en compte ce problème dans la dernière bêta d’iOS 26.4. Dans les notes de version accompagnant la mise à jour, l’entreprise précise que cette nouvelle mouture inclut « une précision améliorée du clavier lors d’une saisie rapide ». Toutefois, il est possible que tous les défauts liés à la saisie dans iOS 26 n’aient pas été entièrement corrigés.L'article continue ci-dessous
Une solution imparfaite ?
La mise à jour iOS 26.4 devrait en principe résoudre le problème des caractères manquants. Les utilisateurs confrontés à ce souci lors de la rédaction de messages pourraient constater une amélioration.
Cependant, lors des tests d’iOS 26.4, un bug particulièrement irritant lié au bouton emoji semble toujours présent. Lorsque la saisie est rapide, la touche emoji n’est pas reconnue. Ce problème a été signalé sur les réseaux sociaux. Sur Reddit, l’utilisateur crazyserb89 a par exemple indiqué que ce bug « le rend fou ».
Dans les tests effectués, appuyer sur la touche emoji au milieu d’une frappe rapide activait à la place le bouton 123/ABC situé juste au-dessus. Ce n’est qu’en marquant une pause que la touche emoji fonctionnait correctement.
Même si ces observations restent anecdotiques, elles suggèrent que la mise à jour iOS 26.4 n’a pas totalement réglé les problèmes liés à la saisie. Il reste à espérer qu’Apple apportera une correction dans une future mise à jour.
Pour télécharger iOS 26.4, il est nécessaire d’être inscrit au programme bêta public d’iOS 26. Une fois l’inscription validée, il suffit d’ouvrir l’application Réglages, puis d’aller dans Général > Mise à jour logicielle, d’attendre que la mise à jour apparaisse, puis d’appuyer sur Mettre à jour maintenant. Il est recommandé d’effectuer une sauvegarde de l’iPhone avant de lancer l’installation, au cas où un problème surviendrait.
Alex Blake has been fooling around with computers since the early 1990s, and since that time he's learned a thing or two about tech. No more than two things, though. That's all his brain can hold. As well as TechRadar, Alex writes for iMore, Digital Trends and Creative Bloq, among others. He was previously commissioning editor at MacFormat magazine. That means he mostly covers the world of Apple and its latest products, but also Windows, computer peripherals, mobile apps, and much more beyond. When not writing, you can find him hiking the English countryside and gaming on his PC.