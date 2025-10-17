Honor dévoile son tout premier smartphone à intelligence artificielle évolutive

Honor a présenté son nouveau smartphone haut de gamme, le Magic 8 Pro, en Chine

Le téléphone regorge de fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle et embarque la toute nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5

Son arrivée en Europe est prévue plus tard dans l’année

Honor vient de dévoiler sa nouvelle gamme de téléphones haut de gamme Magic 8 en Chine, une série axée sur l’intégration poussée de l’intelligence artificielle.

Le constructeur qualifie le Magic 8 Pro de « premier smartphone à intelligence artificielle auto-évolutive » – mais concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?

La principale nouveauté repose sur l’assistant intelligent YOYO Agent, une IA agentique censée intervenir dans plus de 3 000 situations selon Honor. Parmi les exemples fournis : la possibilité de supprimer les photos floues de la galerie sur commande, ou encore de rédiger et d’envoyer des e-mails professionnels à partir des informations présentes dans la boîte de réception.

Le YOYO Agent sera accessible instantanément grâce à un tout nouveau bouton dédié à l’IA. Un appui long activera également la fonction YOYO Video Call, similaire à Google Lens, permettant d’obtenir des informations sur les éléments affichés à l’écran. Il sera aussi possible de reprogrammer ce bouton pour lancer d’autres actions rapides selon ses préférences.

L’intelligence artificielle ne s’arrête pas là : elle se déploie également dans la partie photo. De nouvelles fonctionnalités font leur apparition, comme la technologie de stabilisation d’image assistée par IA, conçue pour capturer des clichés nets même avec un fort zoom. À cela s’ajoute Magic Color, décrit comme le premier moteur de traitement colorimétrique IA de l’industrie, censé améliorer significativement le rendu des couleurs sur les photos.

Une IA soutenue par une fiche technique musclée

Image 1 of 4 Le Honor Magic 8 Pro est élégant dans sa couleur Glacier White. (Image credit: Honor) Ou tout simplement luxueux en Sunrise Gold. (Image credit: Honor) Il existe également un modèle noir basique si vous préférez les couleurs plus sobres. (Image credit: Honor) Avec en plus un bleu ciel cyan ludique. (Image credit: Honor)

Derrière cet arsenal de fonctions intelligentes, le Honor Magic 8 Pro s’appuie sur une configuration haut de gamme. Il embarque notamment la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, qui alimente ses capacités d’IA via le processeur Hexagon NPU. Le tout est complété par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Côté écran, l’appareil propose une dalle OLED de 6,71 pouces avec une définition de 1256 x 2080 pixels, un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz, et une luminosité impressionnante culminant à 6 000 nits.

La partie photo arrière se compose de trois capteurs : un téléobjectif de 200 mégapixels, un objectif principal de 60 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels également utilisable en mode macro.

La puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 se veut également économe en énergie, avec une réduction de 16 % de la consommation globale par rapport à la version précédente, selon Qualcomm. Honor n’a cependant pas réduit la capacité de la batterie pour autant.

En Chine, l’appareil est équipé d’une batterie au silicium-carbone de 7 100 mAh. En Europe, elle sera légèrement plus petite avec 6 270 mAh, mais toutes les versions bénéficieront de la charge filaire 100 W et de la recharge sans fil 80 W pour des recharges rapides.

Le téléphone pèse 213 g et sera disponible en quatre coloris : Glacier White, Sky Cyan, Black et Sunrise Gold.

Il tournera sous le nouveau système Honor Magic OS 10 basé sur Android, arborant une interface au design translucide façon « verre liquide » et offrant de nombreuses options de personnalisation.

Le Honor Magic 8 Pro est déjà disponible en précommande en Chine. Sa sortie sur d’autres marchés, dont l’Europe, interviendra plus tard dans l’année. Aucune indication officielle n’a encore été donnée concernant le prix en France, mais il devrait démarrer aux alentours de 1 299 €, comme ce fut le cas pour le Magic 7 Pro.

À l’image des autres modèles Honor, des promotions et offres groupées devraient rapidement faire baisser ce tarif de lancement.