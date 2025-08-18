Google prépare un Pixel 10 Pro Fold taillé pour détrôner Samsung

Nous avons déjà eu un bref aperçu officiel du Google Pixel 10 Pro Fold.

Le Pixel 10 Pro Fold serait à nouveau annoncé avec une certification IP68

Il s’agirait du tout premier smartphone pliant à atteindre ce standard

La présentation officielle des Pixel 10 est prévue pour le 20 août

Le compte à rebours est lancé avant la grande présentation des Google Pixel 10, attendue le 20 août. Et à l’approche de l’événement, une rumeur indique que le Pixel 10 Pro Fold pourrait devenir le premier smartphone pliant à proposer une certification IP68 contre la poussière et l’eau.

L’information provient de WinFuture, dans un article détaillant la majorité des caractéristiques techniques de l’appareil. Mais c’est bien cette certification qui retient l’attention. Aucun autre pliant du marché n’atteint ce niveau, pas même le Samsung Galaxy Z Fold 7, limité à une protection IP48.

Concrètement, un téléphone certifié IP68 est totalement protégé contre les infiltrations de poussière et peut résister à l’eau. Selon le constructeur, cela correspond généralement à une immersion de 30 minutes à 1,5 mètre de profondeur.

À titre de comparaison, le Google Pixel 9 Pro Fold bénéficie d’une certification IPX8, comme d’autres pliants tels que le Motorola Razr 50 Ultra. Celle-ci assure une bonne résistance à l’eau, mais n’offre aucune garantie contre les particules de poussière et les saletés.

Une rumeur qui se confirme

Google Pixel 10 Pro Fold | Open - YouTube Watch On

Proposer une telle protection sur un appareil pliant, avec son écran flexible et sa charnière, représente un défi technique majeur. Si Google a réellement réussi à atteindre ce niveau, ce serait une avancée considérable.

La rumeur gagne en crédibilité, puisqu’elle avait déjà été relayée par d’autres sources en juin puis en juillet. Tout laisse penser que Google a bien relevé le défi, et cette certification deviendrait alors l’un des arguments clés de ce nouveau modèle, en plus des autres améliorations attendues.

Autre élément relevé dans ce rapport : le stockage passerait de la norme UFS 3.1 à UFS 4.0. La différence n’est pas énorme, mais cela permettrait d’accroître la vitesse et de rendre l’utilisation du smartphone plus fluide.

La présentation officielle du Pixel 10 Pro Fold et des autres modèles de la gamme aura lieu le 20 août. L’événement sera suivi en direct, et Google devrait proposer une retransmission accessible en ligne, afin que chacun puisse assister aux annonces depuis n’importe où dans le monde.