Google dévoile de nouveaux indices avant l’événement Pixel 10, avec l’IA photo en vedette

Google a publié de nouveaux teasers pour l’événement Pixel

Des téléphones, montres et écouteurs sont attendus

Plusieurs célébrités seront également présentes

Google s’apprête à lancer les téléphones Pixel 10, la Pixel Watch 4 et les Pixel Buds 2a ce mercredi 20 août. Plusieurs nouveaux extraits vidéo officiels ont été diffusés en ligne pour promouvoir l’événement.

L’un des teasers publiés sur le compte Made by Google sur X met en avant une technologie photo dopée à l’IA : ajouter des personnes dans une image après la prise de vue, ou encore aller au-delà des niveaux de zoom habituels pour se rapprocher encore davantage d’un sujet.

Ces outils d’édition basés sur l’intelligence artificielle sont déjà proposés sur les actuels Google Pixel 9, mais l’idée est que la gamme Pixel 10 apportera des fonctionnalités supplémentaires dans la même veine, avec quatre modèles attendus.

Un autre teaser souligne que l’événement de lancement se tiendra à New York, avec des invités spéciaux tels que Jimmy Fallon, Stephen Curry, Lando Norris ou encore les Jonas Brothers. De nombreuses célébrités seront donc de la partie.

Beaucoup de nouveaux appareils

Live from NYC, it's #MadeByGoogle '25! Tune in on August 20th at 1pm ET to catch our latest products and celebrate 10 generations of Pixel with all these special guests & more 👀Are you ready to get outside your comfort phone? https://t.co/3qmNQCXzzo pic.twitter.com/9IA1pO9G6FAugust 15, 2025

D’autres teasers publiés ces derniers jours présentent le Google Pixel 10 Pro Fold et évoquent le manque d’innovation dans l’industrie du smartphone – une pique qui semble viser Apple, lequel n’a pas encore rejoint Samsung et Google sur le marché des modèles pliables.

Visuellement, ces clips promotionnels s’alignent avec les aperçus déjà diffusés par Google. La nouvelle couleur gris/argent baptisée Moonstone y est particulièrement mise en avant.

L’une des vidéos dévoile également une Pixel Watch et une paire de Pixel Buds, confirmant la présence de ces produits aux côtés des quatre téléphones attendus : Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold.

Les rumeurs circulant en ligne mentionnent notamment un passage du Pixel 10 au tout eSIM, ainsi qu’un téléobjectif amélioré. Dans seulement quelques jours, toutes les nouveautés sur lesquelles Google travaille seront enfin révélées.